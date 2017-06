Polanco impone una segunda sanción a Clece por incumplimiento del contrato

Santander, 7 jun (EFE).- El pleno del Ayuntamiento de Polanco ha aprobado por unanimidad imponer una segunda sanción de 6.000 euros a la empresa Clece, adjudicataria del servicio de limpieza de los edificios públicos, por nuevos incumplimientos del contrato, especialmente en la realización de los trabajos en el colegio Pérez Galdós.

El concejal de Contratación, Felipe Tapia, explica que se ha constatado que desde el mes de marzo, fecha en que se impuso la primera sanción, se siguen sin realizar las horas de trabajo estipuladas en el pliego de condiciones,

Además de que no se completan los trabajos descritos en el contrato, no se presentan los partes de trabajo, existen problemas con el abastecimiento de los productos de limpieza y hay labores como la limpieza de cristales que no se realizan.

Como consecuencia de ello, el Ayuntamiento abrió hace unas semanas el segundo expediente sancionador, que cuantifica en 26.454 euros la multa por los incumplimientos muy graves y de 14.739 por los graves, aunque la multa final será de 6.000 euros que es el máximo permitido por el volumen del contrato y por las características del ayuntamiento.

Según informa el Ayuntamiento en nota de prensa, Felipe Tapia considera "lamentable y penosa" la situación que se está creando por parte de la empresa adjudicataria con incumplimientos del contrato, y manifiesta la decisión del Ayuntamiento de "tomar las medidas necesarias" para solucionar este problema.

Destaca que desde hace meses, el Ayuntamiento viene manteniendo varias reuniones con la empresa para solventar los problemas e intentar que se cumpliese el pliego "en su totalidad", aunque en ellas se ha constatado la imposibilidad de reconducir la situación debido a la actitud mostrada por la adjudicataria, lo que en marzo llevó al primer expediente sancionador con una multa de 6.580 euros y ahora al segundo

Recuerda que el contrato de limpieza de los edificios públicos se adjudicó hace unos meses en la cantidad de 65.803,90 euros más IVA año, con una duración de cuatro ejercicios prorrogables por otros dos.

En este contrato se incluyó un capítulo de sanciones para casos de incumplimiento, con el fin de los problemas suscitados por esta misma empresa en un periodo anterior durante el que se encargó de la limpieza de los edificios.