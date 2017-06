Educación decidirá jornada de junio y septiembre si no hay acuerdo que busca

Santander, 8 jun (EFE).- La Consejería de Educación está tratando de que se llegue a un acuerdo en la mesa sectorial sobre la jornada lectiva en junio y septiembre pero, en caso de que no se produzca, será la Administración la que decida, en la reunión de mañana en la que también se aprobará el calendario escolar.

El consejero de Educación, Ramón Ruiz, lo ha dicho así al ser preguntado por los periodistas, y ha confiado en que mañana en la reunión de la mesa sectorial haya consenso sobre la jornada lectiva en junio y en septiembre y sobre el calendario escolar.

Sobre la jornada en junio y septiembre, Ruiz ha explicado que su departamento está buscando el acuerdo y dialogando tanto con las fuerzas sindicales como con las organizaciones de padres, Fapa y Concapa, que abogan por que se elimine la jornada reducida en junio y septiembre en Educación Infantil y Primaria.

"Estamos barajando todas las propuestas que hay encima de la mesa y esperemos que alguna de ellas cuaje con consenso, si no la Administración tendrá que tomar una medida, porque es a la que le corresponde en última instancia", ha señalado el consejero.

Ruiz no se ha pronunciado sobre cuál es la propuesta que la Consejería ve como mejor opción. "Estamos en plena negociación y no me gustaría que por una imprudencia mía se fuera al traste un acuerdo", ha manifestado.

Y ha añadido que la idea de ampliar media hora la jornada lectiva en esos meses de junio y septiembre es una más de las propuestas que están sobre la mesa, "como hay otras".

"Hay varias fórmulas, unas las dicen los sindicatos, otras la Fapa, y la Administración está intentando que haya un acuerdo, y si no hay un acuerdo tomaremos una medida la Administración", ha insistido.

Además, mañana la mesa sectorial abordará el calendario escolar, con cinco bimestres y una semana de descanso en cada uno. La propuesta de la Consejería supone un calendario que no incluye vacaciones en Semana Santa y Carnaval, sino que deja el periodo de descanso para otras semanas.

El consejero ha rebatido las críticas al calendario escolar del Partido Popular, que ha vuelto a lamentar la "imposición" y lo ha tachado de "ocurrencia". "Resulta que otras comunidades lo copian, también las gobernadas por el PP", ha dicho Ruiz.