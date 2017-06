Podemos pide a Revilla un apoyo público a los estibadores de Cantabria

Santander, 8 jun (EFE).- Podemos quiere que el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, se posicione públicamente en favor de las demandas de los estibadores y que el Parlamento regional apoye todas las acciones que estos trabajadores consideren oportunas en defensa de sus derechos "robados" por el Gobierno de España.

Así se recoge en una proposición no de ley registrada por esta formación política, que se debatirá en el pleno del 19 de julio, en la que Podemos pide que el Gobierno y el Parlamento de Cantabria pidan la derogación del decreto de la estiba, que afecta en la región a 48 estibadores y a los contratados por las consignatarias.

El diputado regional de Podemos José Ramón Blanco ha criticado, en rueda de prensa, este decreto del Ministerio de Fomento, que encabeza Íñigo de la Serna, que, según ha afirmado, pretende "precarizar" un empleo que ahora es estable, introduciendo la contratación a través de las empresas de trabajo temporal.

"Queremos que el Parlamento de Cantabria le diga al Gobierno de España que derogue el real decreto 8/2017, que liberaliza el sector de la estiba, y que se comprometa a que cualquier modificación de este sector se lleve a cabo con un consenso con los trabajadores de la estiba", ha explicado.

Acompañado por la diputada nacional de Podemos por Cantabria, Rosana Alonso, Blanco ha trasladado el "absoluto" apoyo de su formación política a los estibadores, a los que considera un "ejemplo de unidad y de lucha obrera".

Y ha pedido también que la Cámara regional inste al Gobierno central a consensuar un régimen jurídico que haga compatible la sentencia de Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la estiba laboral, "dejando sin efecto los elementos esenciales del decreto".

En su proposición no de ley Podemos reclama, además, que el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, emita "un comunicado público de apoyo" a los estibadores, en especial a los de Cantabria, lo que, según Blanco, "no ha hecho hasta el momento", y que el Parlamento regional traslade también su apoyo a esos trabajadores, que Blanco ha subrayado que "no son unos privilegiados".

A su juicio, lo que se está buscando es "precarizar" un sector con empleo estable y con derechos mediante la introducción de las empresas de trabajo temporal y las empresas multiservicios "acabando con uno de los últimos bastiones sindicales" en España.

"Los estibadores cobran lo que pactan legalmente con sus empresas en convenios colectivos, son trabajadores privados. No son privilegiados, el sector tiene beneficios multimillonarios todos los años. No es que cobren mucho, el problema es que el resto de los trabajadores que hay en este país cobran muy poco", ha resumido.