Domingo, 11 de junio de 2017

CORTS VALENCIANES -València- Les Corts Valencianes de la novena legislatura, de cuya constitución se cumplen dos años, han experimentado en estos dos años cambios en la titularidad de catorce escaños y en la presidencia de la Cámara, y han visto el relevo de cuatro portavoces de los grupos parlamentarios.

MOSTRA VALÈNCIA -València- El Ayuntamiento de València ha iniciado los contactos para tratar de recuperar la gestión de la Mostra de Cine de València, según explica en una entrevista con la Agencia EFE la concejala de Cultura, Glòria Tello. (foto)

SOCIEDAD MÚSICA -València- Intentar mejorar a través de la música la precaria situación laboral juvenil y, sobre todo, integrar a jóvenes con necesidades especiales son los objetivos de "The music is the key", un proyecto Erasmus+ del Centro Instructivo Musical (CIM) de Benimaclet (València) junto a otros cuatro socios europeos. (foto)

CRÓNICA

=======

CALZADO VEGANO -Elche (Alicante)- Una fábrica de calzado acaba de sacar un nuevo calzado artesanal, con suela reciclable y cien por cien libre de componentes animales, especialmente concebido para el público vegano. (foto). Por Marga García

ams-jmm/EFE

Redacción EFE Comunitat Valenciana

96 341 06 67

valencia@efe.es

Si quiere conocer los actos y acontecimientos informativos previstos para cualquiera de los próximos 365 días, EFE pone a su disposición la Agenda Digital Mundial, a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante.

Para más información sobre este u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono 902 222 392, en horario continuo desde las 08.30 horas hasta las 20.00 horas.