C's reclama la limpieza de una finca privada en el municipio de Astillero

Astillero, 10 jun (EFE).- La agrupación de Ciudadanos (C's) Centro Oriental ha reclamado al equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Astillero (PRC-PSOE) la limpieza de la finca Aguilera, un terreno de propiedad privada ubicado en la confluencia de las calles Venancio Tijero y San José.

Su portavoz, Beatriz Hazas, ha considerado en una nota de prensa que, ante las "reiteradas" quejas de los vecinos por la "insalubridad" existente en este solar, el Consistorio tiene que subsanar esta situación, "bien por sí mismo o instando a quien corresponda", ha apuntado.

A juicio de Hazas, un municipio como Astillero "no se merece" tener en "pleno" centro urbano un solar en estas condiciones de "abandono", ya que, según ha dicho, se ha convertido en "un vertedero de basuras y todo tipo de deshechos, donde proliferan ratas", con el consiguiente riesgo para la salud de los vecinos que esto implica.

También ha resaltado que su formación tiene constancia de que el solar no es de titularidad municipal, pero, en su opinión, eso "no debe servir de excusa" al equipo de gobierno municipal para no poner solución al problema.

Es por lo que ha alentado al Consistorio a que proceda de oficio a realizar labores de acondicionamiento, con la posibilidad de repercutir los gastos a los responsables, o, en su caso, a que inste al propietario a que lleve a cabo esa tarea de forma periódica para evitar que se reproduzca en el futuro la situación actual de la finca.