Parlamento insta a que no se trasladen residentes del CAD de Sierrallana

(Actualiza la ST1074, con la información sobre una declaración institucional que ha aprobado el pleno del Parlamento al inicio de la sesión)

Santander, 12 jun (EFE).- Los grupos de la oposición se han unido para que el Parlamento de Cantabria inste al Gobierno de Cantabria a adoptar las medidas necesarias para que ninguno de los residentes del Centro de Atención a la Discapacidad (CAD) de Sierrallana sea trasladado durante la ejecución de la obras previstas.

Ciudadanos y Podemos han votado a favor de la proposición no de ley, presentada por el grupo popular, en la que también se insta al Ejecutivo a mantener las plazas de titularidad pública existentes y acreditadas en la actualidad cubriendo el personal necesario para realizar una atención de calidad.

Así como a cubrir de forma inmediata las plazas de los centros de titularidad pública siempre que tengan solicitantes con derecho a ello, no permitiendo que queden plazas vacías mientras exista lista de espera en esos centros.

La diputada del grupo popular Isabel Urrutia ha criticado que el Gobierno de Cantabria haya decidido trasladar a otro centro concertado a 24 residentes del CAD de Sierrallana, "con la excusa de un problema de termitas y bajo el paraguas de unas supuestas obras" que se van a realizar en el módulo 1 del CAD.

Según Urrutia, el Gobierno no ha respondido con claridad a las preguntas que se le han formulado tanto sobre el proyecto de obras, como del expediente de traslado de los residentes y los criterios en los que se basan para cambiar a los pacientes de centro cuando el tratamiento contra la plaga de termitas que se va a aplicar es "inocuo".

Urrutia cuestiona la "premura" con la que el Gobierno pretende trasladar a los pacientes y se pregunta por qué no se han buscado soluciones alternativas. Y considera que si no se facilita información es porque "o no existe expediente o no hay razones que justifiquen el traslado".

También añade que los representantes de los trabajadores del CAD temen que el Gobierno trate de privatizar el centro y que los pacientes que abandonen el CAD "no volverán" a Sierrallana.

Además, ha criticado a la directora del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (Icass), Felisa Lois, por haber hecho unas declaraciones públicas en las que afirmó que en el CAD de Sierrallana "se baña a los residentes a manguerazos".

Por su parte, tanto la portavoz socialista Silvia Abascal, como la diputada regionalista Rosa Valdés, han lamentado la "hipocresía" y el "cinismo" del grupo popular, por erigirse ahora en "defensor de los público", después de haber "privatizado Valdecilla y haber demolido" el Estado del Bienestar con "sus recortes".

Así, Abascal ha considerado que el PP es el "menos capacitado" para hablar de dependencia y ha subrayado que el Gobierno regional, en relación con el CAD de Sierrallana, tiene como prioridad garantizar la seguridad de los residentes y el mantenimiento de la plantilla.

Además, ha hecho hincapié en que la directora del Icass ya ha pedido disculpas públicamente y a través de una carta remitida a los sindicatos por su "comentario desafortunado".

Tanto Abascal como Valdés han recriminado a Urrutia que ella no hiciera otro tanto por el trato que dio a los empleados públicos cuando estuvo al frente del Icass.

Abascal y Valdés han insistido en que el proceso que se está siguiendo en el CAD de Sierrallana tras la aparición de la plaga de termitas está siendo "transparente", y han asegurado que es un procedimiento que se aborda "con luz y taquígrafos", informando de todo al comité de empresa y a las familias; pero los grupos de la oposición discrepan y hablan de "opacidad".

Así, Alberto Bolado (Podemos) ha opinado que el Gobierno regional "hace todo lo contrario a lo que promete" y su forma de gestionar "en poco o en nada difiere" de la que tenía el Ejecutivo del PP, como a su juicio demuestra el hecho de que aproveche una "oportuna y propicia" plaga de termitas para hacer una obra de la que "ni siquiera tiene proyecto".

Y el portavoz de Ciudadanos, Rubén Gómez, ha considerado que la ausencia de "explicaciones claras" da sensación de "falta de transparencia", además de generar "serias dudas" sobre la necesidad de trasladar a los pacientes del CAD de Sierrallana.

El pleno ha aprobado, además, una declaración institucional con motivo de la conmemoración del Día Nacional de las Lenguas de Signos, por la que, entre otras cosas, el Parlamento se dirige al Gobierno de Cantabria con el fin de "hacer real y efectivo" el derecho al aprendizaje, conocimiento y uso de la lengua de signos española del alumnado sordo en el sistema educativo.

También pide que se regule la incorporación de la lengua de signos española abordando la cuestión de forma integral, a lo largo de todas las etapas educativas y en todos y cada uno de los elementos vinculados: profesionales, materiales, programas, currículos, centros o los ajustes organizativos necesarios.