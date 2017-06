Viadero: Tenemos que aprovechar la inercia del partido ante el Villanovense

Santander, 12 jun (EFE).- El entrenador del Racing de Santander, Ángel Viadero, ha afirmado que ante el Barcelona B, su rival en la última eliminatoria de ascenso a Segunda División, tienen que "aprovechar la inercia del partido ante el Villanovense" para que el domingo, "entre todos, conseguir el mejor resultado posible".

El técnico, que ha comparecido en rueda de prensa, ha matizado que en el fútbol "el pasado no vale para nada" en cuanto a resultados, pero confía de nuevo en el apoyo de la afición porque, en su opinión, "el Sardinero es mucho Sardinero".

Además, más que preocuparse por las virtudes del rival, Viadero considera que lo importante es "desmenuzar" todos los aspectos del juego del filial del Barcelona y acertar en el plan "para poder dañarles en El Sardinero en el primer partido".

"El equipo está muy bien, hemos llegado muy bien, tenemos pegada y reiterar que en cuanto tenemos ratos buenos somos muy difíciles de parar. En casa somos muy duros", ha señalado Viadero en relación a esta última eliminatoria.

Ángel Viadero también ha recalcado que "no hay mal que por bien no venga", y quizá el hecho de tener que realizar "este camino largo" que les ha tocado en esta fase final les ha dado "lecciones que probablemente tengan que emplear" en este cruce final.

Sobre el Barça B, el entrenador del Racing ha señalado que es un conjunto "similar" a la Cultural Leonesa, que busca un juego "combinativo y de posesión, con jugadores muy buenos individualmente, con mucha velocidad, intenso y agresivo en los ataques con mucha acumulación de jugadores delante del balón".

"No hay favoritos, es un señor equipo, con un talento indiscutible. Como siempre tratamos al rival con muchísimo respeto, no tenemos miedo a nadie pero los favoritismos a estas alturas de la película no creo que haya", ha explicado Viadero.

En este sentido, el técnico racinguista ha añadido que "los números conseguidos por el Racing han sido muy buenos, pero ellos son un equipo de talento, con futbolistas que probablemente que en un futuro cercano veamos jugando en la élite".

Para el encuentro de ida, Ángel Viadero ha adelantado que es probable que el defensa Córcoles, que se retiró lesionado ante el Villanovense, no llegue, sin embargo, Héber Pena, que jugó con molestias, no parece haberse resentido.