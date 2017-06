Los estibadores continúan la huelga al no lograr un acuerdo con la patronal

Madrid, 13 jun (EFE).-Los estibadores mantienen la convocatoria de huelga a partir de mañana, miércoles, cuando harán un paro ininterrumpido de 48 horas, tras finalizar hoy sin acuerdo la reunión entre sindicatos y la Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques (Anesco).

También se mantienen los paros intermitentes convocados por los sindicatos de estibadores, liderados por la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (Cetm), para los próximos días 19, 21 y 23 de junio.

La parte social ha puesto hoy sobre la mesa una nueva propuesta a la patronal que recibirá una respuesta el próximo viernes, día en el que Anesco celebrará una asamblea general para valorarla.

El coordinador general de la Cetm, Antolín Goya, ha declarado al término de la reunión con Anesco que los estibadores están dispuestos a hacer "efectiva ya" la rebaja salarial del 5 %, desde el 10 % al que se habían comprometido, cuando las empresas les comuniquen su permanencia en los centros portuarios de empleo (CPE).

También están dispuestos a que se abran, como pedía la patronal, un proceso negociador en cada uno de los puertos, para ver cómo se adapta la estructura y que sean competitivos todos ellos, ha añadido.

En ese proceso, en el que los trabajadores asumirían el otro 5 % de recorte salarial al que se habían comprometido con las empresas, los sindicatos proponen que se creen varios comités de coordinación, como el de información o de selección de personal.

Paralelamente, mientras dure ese proceso, las partes "nos comprometeríamos a no tener ningún tipo de agresión, no convocando preavisos de huelga", y Anesco, manteniendo un período de estabilidad, no más allá del 30 de septiembre, "en el que pudiéramos rematar todo el proceso negociador", ha agregado.

A la pregunta de los sindicatos en la reunión de hoy de si había un principio de acuerdo entre las partes que nos pudiese permitir s algún tipo de desconvocatoria, Goya ha dicho que la respuesta de la patronal ha sido negativa.

Se han limitado a indicar que tienen que esperar a la asamblea general y cuando tengan la valoración de la propuesta de los sindicatos "nos dirán cuál es su posición", por lo que, "muy a nuestro pesar, tendremos que esperar hasta el próximo viernes", ha lamentado.

Según Goya, es la segunda vez que las organizaciones sindicales han puesto una propuesta sobre la mesa de negociación y la segunda que "no tenemos respuesta", ya que no vendrá antes del viernes por la tarde.

En cuanto a la posibilidad de que intervenga el Gobierno en la negociación, Goya ha dicho que la había tenido previamente a la elaboración del real decreto-ley.

A su juicio, al no haber arreglado la subrogación en el real decreto-ley, como habían pedido ambas partes, y haberla dejado a la negociación colectiva, ahora es una cuestión que "depende específicamente de la voluntad de las empresas".

Goya ha manifestado la sorpresa de los sindicatos por el hecho de que la patronal diga públicamente que está dispuesta a mantener el 100 % de los puestos de trabajo en la estiba y que cuando "se lo planteamos en la mesa de negociación, nos encontramos con veinte mil pegas y disculpas de que no van a garantizar el empleo".

El máximo responsable de la Cetm ha asegurado que los sindicatos están haciendo "todo el esfuerzo posible, para que se propicie un marco en el que de verdad se pueda alcanzar ese acuerdo".