Gema Igual: El equipo de gobierno tiene muy bien fijado el norte

Santander, 13 jun (EFE).- La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP) cree que el equipo de gobierno tiene "muy bien fijado el norte", ha sido fiel a su programa electoral en estos dos años de legislatura y está consiguiendo, gracias a unas cuentas saneadas, una ciudad "mucho más amable, donde cada vez sea más fácil vivir".

"Siempre digo que lo mejor que hizo Íñigo de la Serna, que hizo muchas cosas buenas, fue el equipo, que está totalmente en equilibrio, está unido y que tiene muy bien fijado el norte", afirma en una entrevista con Efe, en el ecuador de una legislatura marcada por el relevo al frente de la Alcaldía el pasado mes de noviembre.

Según Igual, al ahora ministro de Fomento "se le echa en falta" en el día a día, pero "no ha habido tanto cambio". El equipo de gobierno, apunta, sigue siendo el mismo y "trabaja muy a gusto a nivel profesional y personal".

Siete meses después de su toma de posesión, Gema Igual se siente "apoyada por la gente". "Soy consciente de que no me he presentado a unas elecciones, la gente no me ha votado y por eso estoy más orgullosa de que me hayan aceptado", confiesa.

Unos servicios sociales más accesibles y mejor dotados, unas medidas para el empleo que nacen de un pacto, de "escuchar absolutamente a todo el mundo" y una política que está consiguiendo, dice, que "muchos santanderinos jóvenes" accedan a una vivienda son, para la alcaldesa, "las tres patas" de una hoja de ruta que se completa con la mejora del entorno.

Igual subraya que el equipo de gobierno ha apostado por bajar los impuestos, por las bonificaciones y por ayudar a "quienes más lo necesitan" en una ciudad, además, donde en 2016 se invirtieron en obras 40 millones y hay 39 en ejecución en 2017, a los que se suman otros 20 millones en las actuaciones ya proyectadas.

"Me he preocupado de ir por todos los barrios de la ciudad de Santander, de hablar con los presidentes de las asociaciones de vecinos y con los vecinos en general. Y veo que ellos están ilusionados con su ciudad, que tienen ganas de explicar cuáles son sus necesidades y que además son totalmente razonables", explica.

Destaca que las actuaciones se emprenden desde "una concepción global de la ciudad", como las del plan de movilidad. Después de conectar los dos puntos más altos de Santander, la calle Alta y General Dávila, ahora se inicia una segunda fase con proyectos para instalar rampas y escaleras mecánicas "en zonas concretas".

Ya se han anunciado las de la subida al Gurugú y las de Miralmar, a las que seguirán otras entre las distintas alternativas que se están estudiando.

También se seguirá adelante con la peatonalización del centro. "Queremos que la gente se mueva por Santander a pie, y lo hacemos más fácil con las escaleras mecánicas, con el transporte público", señala la alcaldesa, que añade que, para avanzar en ese propósito, está también sobre la mesa la ampliación de los carriles bici y una red de parkings para poder dejar el coche.

A su juicio, los cambios "al principio siempre asustan" y de ahí la polémica que ha levantado la peatonalización de la calle Cervantes. Igual defiende que restringir el tráfico es "la solución más acertada y además basada en los estudios de la Universidad de Cantabria.

"Va a ser bueno para la ciudad y lo que le pido a la gente es que confíe en esos estudios, en que el equipo de gobierno ha pensado mucho y muy bien qué hacer en Cervantes y se verá que no son tantos los atascos y sí son tantos los beneficios", señala.

En el plano político, cree que "obstaculizar al equipo de gobierno" es el objetivo en muchas ocasiones para la oposición, "por encima del bien para la ciudad de Santander".

Perdida la mayoría absoluta del PP, considera que la legislatura "partió ya mal desde el principio, cuando todos los grupos políticos intentaron unirse para quitar el poder al PP y la Alcaldía a De la Serna", algo, apunta, que es legal pero que no le parece que sea "escuchar a las urnas ni a los santanderinos".

Según Gema Igual, existe un diálogo con los dos concejales de Ciudadanos, con los que se alcanzan acuerdos "pero no en todo porque cada uno defiende sus ideales".

Además subraya que con diálogo, "simplemente abriendo una puerta y preguntando", se consigue que muchas veces los asuntos no pasen al pleno y no haga falta una sesión "con veinte mociones y catorce preguntas".

"De verdad los trece concejales del equipo de gobierno trabajamos todos los días y nuestras puestas están abiertas", invita Gema Igual, que recuerda un pleno de esta legislatura en el que le tocó intervenir a las cinco de la madrugada.

En lo personal, su peor momento como alcaldesa fue vivir la polémica por su currículo, cuando la oposición pidió su dimisión "por mentir", sobre todo por cómo afectó a su familia, pero también ha vivido muchos buenos momentos, y a diario, que le hacen sentirse "orgullosa".

"Uno reciente, cuando fui a anunciar las escaleras mecánicas del grupo Miralmar y había vecinos llorando. Te das cuenta de que con una actuación municipal cambias la vida a la gente", dice.