Guerrero dejará la dirección del PSOE para cerrar una etapa que ve agotada

Santander, 13 jun (EFE).- El secretario de Acción Electoral del PSOE de Cantabria, José Guerrero, ha decidido dejar la dirección del partido en el próximo Congreso regional porque cree que ya es tiempo de cerrar una etapa que ve "agotada", tras 23 años de trabajo "en el puente de mando".

Esos 23 años se cumplieron en abril y en febrero ya había comunicado a la secretaria general, Eva Díaz Tezanos, su decisión de dejar la dirección, ha explicado hoy a Efe.

Responsable de Acción Electoral, Programas y Administración desde 2008 en la Ejecutiva y antes secretario de Organización, Guerrero considera que es "tiempo suficiente" y además entiende que ya no es en el PSOE "un factor que sume", que su trabajo "no da más de sí", está "ya agotado" y, en consecuencia, "no va a aportar nada nuevo".

Ya en 2008, ha señalado, intentó cerrar su etapa en la dirección del PSC-PSOE, tras el congreso que se celebró en octubre de ese año, pero entonces lo reconsideró, porque varias personas a las que respeta "mucho" le pidieron que continuase.

Guerrero ha subrayado que su decisión de marcharse en julio no tiene nada que ver con la victoria en las primarias de Pedro Sánchez.

Ha asegurado que mantiene una relación "estupenda" con el secretario general y con su entorno y ha recordado que en 2014 estuvo apoyando su campaña en Cantabria.

Además ha apuntado que "en su momento", antes de que Sánchez anunciase su intención de presentarse, comunicó a su entorno que iba a apoyar la candidatura de Patxi López.

Para Guerrero, en estos 23 años en la dirección socialista "ha habido fracasos y decepciones y ha habido éxitos y alegrías" pero, sobre todo, en su balance destaca el agradecimiento al partido y a quienes, en Cantabria y en España, le han permitido hacer lo que, según dice, más le gusta en la vida: "desarrollar una actividad al servicio de las personas".

Una vez cerrada esa etapa de más de dos décadas, estará allá donde se le diga en el partido, pero "no en el puente de mando".

Y tendrá, apunta, más tiempo para su familia y para disfrutar "de muchas cosas de la vida cotidiana".