Ildefonso Calderón: PSOE-PRC parece una brigadilla de mantenimiento de calles

Torrelavega, 13 jun (EFE).- El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Torrelavega, Ildefonso Calderón, ha asegurado que el equipo de gobierno PSOE-PRC es "una brigadilla de mantenimiento de calles" y cree que la ciudad "ni tiene dirección ni va en ninguna dirección" por la "desacertada" gestión de la "coalición de izquierdas".

En una rueda de prensa para hacer balance de la mitad de legislatura, Calderón ha centrado su valoración negativa de la gestión de PSOE y PRC en "doce proyectos transformadores" de la ciudad que el equipo de gobierno no ha sido capaz de sacar adelante o en los que no ha cumplido con las gestiones iniciadas la anterior legislatura.

Así, ha destacado proyectos no ejecutados como el Plan Singular de Interés Regional (PSIR) de Las Excavadas, el centro de emprendedores de La Carmencita, el nuevo Conservatorio de Música, la "inexistencia" de ferias comerciales, la carretera Viveda-Barreda, o el "olvidado" plan de empleo para el municipio.

En especial, Calderón ha criticado que todavía no se hayan firmado los convenios para cofinanciar el soterramiento de las vías de Feve y para construir una estación de autobuses en el centro de la ciudad junto a la de ferrocarril.

Para el portavoz del PP, estos dos convenios fueron la condición que puso hace unos meses su partido para apoyar el nuevo Plan General de Ordenación Urbana, por lo cual ha avanzado que no votará a favor del documento mientras no existan avances claros en ambos proyectos.

Frente a esta "falta de cumplimiento" de acuerdos o de desarrollo de proyectos, Calderón ha destacado la oposición "tremendamente constructiva" realizada por su partido en lo que va de legislatura, hasta el punto de asegurar que con ello se ha conseguido "asegurar la estabilidad del Ayuntamiento".

No obstante, el portavoz popular ha avanzado que, a la vista de los "incumplimientos" por parte de PSOE-PRC, a su partido "se le ha acabado la paciencia" y no apoyará ningún presupuesto municipal más "que no sea realista".

Ha insistido en que Torrelavega "es una ciudad sin dirección" porque la coalición PSOE-PRC "no está liderando la transformación" del municipio.

Por el contrario, a su juicio, los más positivo de los dos primeros años de la legislatura ha venido del Ministerio de Fomento y de los proyectos de mejora de la autovía, y también de los compromisos para financiar el soterramiento de las vías de Feve a su paso por el centro.