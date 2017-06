Ruiz dice que el fin de la reunión de hoy era excluir y humillar al Gobierno

Santander, 14 jun (EFE).- El consejero de Cultura, Ramón Ruiz, ha afirmado que el objetivo de la reunión que hoy han celebrado el Ministerio de Cultura y el Ayuntamiento de Santander era "humillar" al Gobierno de Cantabria y excluirle del proyecto para crear un centro asociado del Museo Reina Sofía en la capital cántabra.

Ruiz ha calificado la reunión que han mantenido en Madrid la alcaldesa de Santander, Gema Igual, y el secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo, de "escenificación de una nueva humillación del Partido Popular al Gobierno de Cantabria".

Así ha reaccionado, en un comunicado, a las declaraciones de Igual y Benzo tras este encuentro, en el que ambas partes han decidido seguir adelante con el proyecto para crear un centro asociado del Reina Sofía en Santander, vinculado a los fondos del Archivo Lafuente, sin el apoyo del Gobierno regional al entender que ha "roto el acuerdo" y "no tiene el más mínimo interés" en el futuro museo.

El titular de Cultura ha criticado que el secretario de Estado asegure que el Ejecutivo regional no quiere sumarse a este proyecto cuando ni siquiera, dice, ha hablado con la comunidad autónoma, por lo que le ha pedido "rigor, prudencia y responsabilidad".

A su juicio, estas declaraciones se enmarcan "en una estrategia que busca la humillación" del Ejecutivo regional y que "pretenden encubrir y distorsionar una realidad palmaria, la apuesta clara y sin fisuras" del Gobierno de Cantabria por un proyecto cultural "ambicioso" y que, en su opinión, debe tener una proyección que sobrepase el ámbito regional.

"Nos han excluido unilateralmente de un proyecto que hemos reiterado que nos interesa, que apoyamos y que queremos que salga adelante porque consideramos que es de excepcional calidad", ha subrayado.

También ha acusado a la alcaldesa de Santander de "mentir una vez más" al afirmar que el Gobierno "ha roto el acuerdo" porque fue la propia regidora, precisa, quien se comprometió a cerrar un documento consensuado con el Ejecutivo cántabro antes de la reunión de este miércoles.

Según Ruiz, la Consejería presentó el 22 de mayo el borrador del convenio, pero la alcaldesa "no ha hecho su trabajo", que es valorar este documento y hacer las aportaciones que considere para llevar a Madrid una postura común ante el Ministerio y sacar adelante el proyecto.

"Las amenazas y ultimátum a que nos tiene acostumbrados la alcaldesa de Santander son una muestra del talante que desde el Ayuntamiento se ha querido imprimir a esta compleja negociación", ha afirmado.

En su opinión, el resultado de la reunión es "un ejemplo más del nulo respeto y colaboración que se ha mostrado desde el Ayuntamiento de Santander y que ha tenido por objetivo entorpecer el desarrollo de esta negociación".

El titular de Cultura ha insistido en que el Gobierno de Cantabria apoya y quiere que salga adelante el proyecto, pero considera que para eso es necesario "contar con socios leales, que entiendan el respeto institucional que merece un Gobierno autonómico y que les mueva el interés por mejorar los activos culturales de la comunidad autónoma".

El Gobierno regional ha explicado que, tras remitir un primer borrador del convenio el día 22 de mayo, mantuvo hasta el 28 de mayo "una línea abierta" con el Ayuntamiento de Santander para seguir trabajando sobre este borrador con la idea de redactar un convenio consensuado por ambas partes, y presentarlo de manera conjunta en la reunión prevista para hoy.

Ante la falta de comunicación, ayer martes, se anunció a la alcaldesa y al secretario de Estado que el consejero de Educación, Cultura y Deporte no iba asistir al encuentro, al no contar con un documento de consenso y entender que "iba a ser una mera declaración de intenciones y no se iba a dar ningún paso más en el proyecto".

"Para que no haya duda de la intencionalidad política de la Consejería queremos poner de manifiesto que el proyecto Reina Sofía-Archivo Lafuente es una prioridad por nuestra parte por ser un proyecto cultural de primer nivel para Cantabria", decía textualmente la comunicación trasladada ayer desde el Ejecutivo regional, según recoge el comunicado.