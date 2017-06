Ruiz lamenta críticas al Gobierno central e insta al de Cantabria a negociar

Santander, 15 jun (EFE).- El delegado del Gobierno en Cantabria, Samuel Ruiz, ha lamentado hoy la actitud "beligerante" del Ejecutivo regional con el central por el asunto de la financiación de las obras del Hospital Valdecilla, que, a su juicio, "esconde" su "incapacidad" de gestión, y le ha instado a "sentarse a negociar".

"Lo que no se puede hacer es pegar patadas a la mesa, intentar enfadarse con todo el mundo, única y exclusivamente, como los malos estudiantes, para justificar una incapacidad en la gestión", ha opinado Ruiz que, a preguntas de los periodistas, ha negado que el Gobierno de España no atienda las llamadas del Ejecutivo cántabro.

En una rueda de prensa para presentar una operación antidroga de la Guardia Civil, el delegado del Gobierno ha afirmado que el Ejecutivo cántabro "no se ha aplicado lo suficiente" al justificar "apenas" 13 millones de los 22 millones de la financiación de las obras de Valdecilla correspondientes a los presupuestos de 2016.

Y ha subrayado que "incumplió" su compromiso con el Gobierno de España, que le pidió "hasta en tres ocasiones" que justificara esa partida, por lo que, según ha opinado, "ahora quiere justificar lo injustificable".

"Por eso me sorprende muchísimo esa actitud beligerante, que no hace más que esconder una incapacidad del Gobierno de Cantabria para gestionar este tipo de recursos", ha dicho Ruiz, quien ha emplazado al Ejecutivo regional a negociar con el central, como ya hizo esta semana el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, "para establecer una serie de acuerdos" que posibiliten esa financiación.

En este sentido, el delegado del Gobierno en Cantabria ha subrayado que el compromiso del Ejecutivo español con Valdecilla ha sido "siempre firme" y ha recordado que ha aportado 285 millones de euros para este hospital cántabro, "todos" con el PP en el Gobierno nacional, ha recordado.

Ruiz ha rechazado, además, que el Gobierno de España se niegue a atender al Ejecutivo cántabro, como ha asegurado éste en varias ocasiones. "No pueden decir que el Gobierno de España no les coge el teléfono. Eso es incierto", ha aseverado.

"El representante del Gobierno de España en Cantabria soy yo y a mí no me ha llamado nadie del Gobierno de cantabria para negociar absolutamente nada. Evidentemente que no es conmigo con quien tiene que negociar, pero puedo llegar a ser la puerta de entrada a quien tiene la capacidad de negociar este tipo de acuerdos", ha argumentado.

Ruiz también ha insistido en que el PP en el Senado no ha presentado ninguna enmienda territorial a los Presupuestos del Estado por la situación de minoría en la que este partido en el Congreso, al tiempo que ha alegado que "no parece lógico" incluirla cuando el Gobierno de Cantabria "no parece necesitar el dinero, porque no han justificado el del año anterior", ha insistido.