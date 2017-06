Ruiz ve posible "reconducir" la diferencia con Santander sobre el Reina Sofía

Torrelavega, 15 jun (EFE).- El consejero de Cultura, Ramón Ruiz, ha mostrado hoy su disposición a "reconducir" las diferencias que hay con el Ayuntamiento de Santander en relación al centro asociado del Museo Reina Sofía en la capital cántabra, y ha confiado en que estas diferencias "no pongan en peligro el proyecto".

En declaraciones a los periodistas ante de su intervención en la entrega de unos premios de pintura en un colegio en Tanos, Ruiz ha reiterado que para el Gobierno la apertura de este centro "es un proyecto cultural de primer orden que enriquecería a Cantabria", y por ello el Ejecutivo "estará siempre dispuesto" a colaborar.

También ha destacado que el Gobierno "no se ha retirado" de la iniciativa y espera una respuesta del Ayuntamiento de Santander a la propuesta enviada hace varias semanas, con el fin de concretar la fórmula de colaboración para hacer realidad este proyecto cultural.

Porque ha recordado que el Ayuntamiento se comprometió a dar una respuesta antes del 14 de junio.

Ha aclarado que, aunque no se asistió ayer a la reunión en Madrid entre el Ministerio de Cultura y el Ayuntamiento de Santander, eso "en ningún momento" quiere decir que el Gobierno regional sea contrario a que el proyecto venga a Cantabria. "Aunque donde no nos quieran, no estaremos", ha aseverado.

Respecto a la propuesta del Gobierno regional remitida al Ayuntamiento, Ramón Ruiz ha explicado que la "espina dorsal" de la misma pasaba por lo ya acordado con el Consistorio, entre ello que el Ayuntamiento adelantase el dinero y que el Gobierno regional lo pagaría en 10 años.

Además, la propuesta contemplaba otras exigencias como que el Reina Sofía trajese a Cantabria dos exposiciones temporales y que el Gobierno se encargaría de la gestión y el mantenimiento del futuro centro cultural.

El consejero ha aclarado que la forma de estructurar los pagos sería a través de un consorcio, desde el cual las instituciones irían aportando los fondos.

Así mismo, la propuesta incluía la intención del Gobierno de que se estudiase la posibilidad de que el Estado colaborase "de alguna forma" en el mantenimiento del centro, dado que acogería fondos estatales.