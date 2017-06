El Solsticio de Verano trae a la calle Del Sol música, literatura y teatro

Santander, 18 jun (EFE).- Sol Cultural celebrará el Solsticio de Verano con el apoyo de la Fundación Santander Creativa del 19 al 25 junio, con un programa de actividad en la calle del Sol de la capital cántabra en la que se incluyen literatura, música y artes escénicas.

Según ha informado la Fundación Santander Creativa en un comunicado, las propuestas arrancan mañana, lunes, con el taller "Participa en la decoración de la calle", abierto a todas aquellas personas que quieran aportar y contribuir en la decoración de las propuestas que se desarrollarán a lo largo de toda la semana.

En esta línea, desde la asociación rendirán homenaje a sesenta figuras relevantes del arte y la cultura soviética y postsoviética a través de carteles y banderolas.

Habrá otras propuestas formativas como el taller de fotografía que dirigirá Enrique Gambarte en torno al retrato el sábado y el domingo, mientras que el artista Gerardo García ofrecerá un taller de cerámica también el sábado.

Eureka y Espacio Espiral acogerán sendas conferencias vinculadas al centenario la Revolución Soviética (1917-2017), con la historiadora Marta Mantecón que hablará sobre "Kremlin Matrix: artistas rusas en la era postsoviética" mañana.

Por su parte, Jesús Ferrer, doctor en Historia Contemporánea de la Universidad de Cantabria, ofrecerá la ponencia "Guerra Fría cultural: la utopía de masas en el este y oeste" en Espacio Espiral el martes.

En este mismo lugar, la doctora en Historia Magdalena Garrido reflexionará en la charla titulada "De la URSS a Rusia: cambio de sistema y repercusiones socioculturales" el jueves 22. Todas las ponencias comenzarán a las 20.00 horas.

El cine también tendrá su espacio en esta programación con el ciclo "La propaganda soviética Made in Hollywood", en el que se proyectarán, en versión original, el documental de Frank Capra "Why we fight? The Battle of Russia" y la comedia "Ninotchka", de Ernst Lubistch, en Espacio Espiral el miércoles y el viernes.

También el viernes se verá el drama del director de cine y teatro Sergei M.Einstein "Huelga" a partir de las doce de la noche en el Callejón Carlos Salomón.

Por su parte, la música centrará el grueso de la programación a partir del miércoles con el concierto de "Ramba", en el Rvbicón, un trío que viaja por sonidos clásicos pasando por el folclore, el rock o el flamenco.

Otros espacios como la sala Niágara, el Urban Classics o Metropole Club se sumarán con varias actuaciones de pinchadiscos y conciertos mientras el tradicional escenario ubicado en la calle contará con las propuestas de Sweet Daddy Ray el viernes, Hendrik y los Fabulosos Gt's.

El sábado tendrá lugar el concierto de Hermes de la Torre Quintet y el recuerdo de José Segarra a los 50 años de Sgt. Peppers, mientras que por la noche actuará el grupo "Ogun Afrobeat", la banda más representativa de este estilo en España.

El domingo por la mañana los alumnos del Conservatorio Municipal Ataúlfo Argenta ofrecerán un recital y las bandas "Jose Ventisca & The Huckleberries" y "Fetén Fetén" cerrarán el programa.

La literatura y las artes escénicas llegarán de la mano de César Bueno, Alberto Sebastián o la compañía Malabaracirco que compartirán con el público familiar e infantil varios espectáculos.

Por su parte, el estudio Meyerhold de Espacio Espiral representará una obra de teatro físico titulada "Biomecánica Vs Método: El combate del siglo" y el colectivo Puntos Suspensivos proseguirá con la danza por la tarde y su propuesta "Estabilidad inestable" y Malabaracirco con "He Ad".

El domingo la compañía Espacio Espiral ofrecerá el espectáculo "Las voces del Apocalipsis" para grupos reducidos de seis personas, con pases cada veinte minutos, al tiempo que la calle del Sol acogerá la séptima edición de su concurso de pintura rápida y el III Torneo de Ajedrez.

El martes se presentará la "Biblioteca Circulante de Sol Cultural", un fondo bibliográfico a disposición del público que aumenta año a año, que en su primera edición estará íntegramente dedicada al universo soviético.

En cuanto a las exposiciones, destaca una muestra con las ilustraciones de Álvaro Espinosa en el Urban Classics.