Eurodiputado socialista presenta informe para afrontar el cambio demográfico

Zaragoza, 20 jun (EFE).- El eurodiputado socialista Sergio Gutiérrez Prieto ha presentado en el Parlamento Europeo el informe "Despliegue de los instrumentos de la política de cohesión por parte de las regiones para afrontar el cambio demográfico".

Se trata de un informe redactado a partir de las aportaciones de las ocho regiones que forman el Foro de comunidades españolas frente al reto demográfico: Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia y La Rioja.

Gutiérrez Prieto lo ha defendido ante la Comisión de Desarrollo Regional del Parlamento Europeo y ha instado a que la futura Política de Cohesión desempeñe un papel más prominente en la ayuda a las regiones para que se adapten a los cambios demográficos, informa el ejecutivo aragonés.

Concretamente, ha pedido que se trabaje en medidas que permitan fijar a la población, especialmente en las zonas rurales, que se faciliten las inversiones para que crezca el empleo, y que se promueva la igualdad de oportunidades.

Durante su intervención, ha explicado que el informe detecta tres líneas de actuación: mejorar la coordinación de las políticas de la Unión, aumentar la eficacia de los fondos europeos y hacer que la Política de Cohesión sea un instrumento esencial a la hora de abordar los retos demográficos.

También ha subrayado la necesidad de que cuando se repartan los Fondos de Cohesión no se haga teniendo en cuenta solo criterios como la renta per cápita porque "la demografía demuestra el peso que tienen las personas y esto se ve reflejado en las políticas que diseñamos. De momento, estas políticas están perjudicando especialmente al mundo rural".

"Hay algunos programas de la Unión Europea, como por ejemplo los que tienen que ver con la economía circular o el mundo digital que en muchas ocasiones se centran en los núcleos urbanos y excluyen a las zonas rurales", ha incidido.

El socialista ha añadido que la lucha contra la despoblación debe tener "una discriminación positiva en la próxima Política de Cohesión", instando a que se introduzca el criterio demográfico en los programas y la financiación de la futura Política de Cohesión.

En la ronda de intervenciones, el informe ha recibido una gran aceptación por parte de los diferentes grupos de la Comisión de Desarrollo Regional del Parlamento Europeo.

Ramón Luis Valcárcel, vicepresidente del Parlamento Europeo, ha destacado que es un texto equilibrado y que muestra la necesidad de que todas las autoridades estén involucradas en la lucha contra la despoblación, que es necesaria una mejor coordinación y aprovechamiento de los fondos disponibles.

Valcárcel ha dicho que los cambios demográficos están agrandando la brecha existente entre el mundo rural y el mundo urbano, entre los profesionales de las ciudades y de los pueblos, y entre los jóvenes y los mayores, por ello ha pedido al Parlamento que oriente a la Comisión para que tenga en cuenta nuevos criterios de cohesión.

Gutiérrez Prieto ha explicado que es de vital importancia diferenciar entre las causas y las consecuencias de la despoblación, y que para acabar con las consecuencias hay que ir a la raíz de las causas. La verdadera causa de este problema, ha dicho, "es la falta de oportunidades con respecto al mundo urbano".

En este sentido, Gutiérrez ha pedido a la Comisión que no se olvide de que "la posibilidad de atraer inversiones en el mundo urbano es infinitamente mayor que en el mundo rural, sobre todo porque en el mundo rural las inversiones pueden no tener retorno", pero no por ello deben de dejar de hacerse, ha apuntado.

Además, ha llamado la atención sobre la necesidad de hacer inversiones en las zonas despobladas, pero también en que luego dichas inversiones se mantengan.

Al término de su presentación, Sergio Gutiérrez ha concluido diciendo que no se debe utilizar el principio de subsidiariedad para que las autoridades locales y regionales hagan frente al problema de la despoblación sin apoyo de los Estados miembros y de la Unión Europea. "Esto no debe ser una excusa, la despoblación es un problema europeo", ha zanjado.