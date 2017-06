De Guindos cree que si hubo abuso de mercado en Popular "no sirvió de nada"

Santander, 20 jun (EFE).- El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha dicho hoy que no cree que hubiera información privilegiada con las acciones del Popular antes de su liquidación, pero si la hubo, "no sirvió de nada", ya que ningún depositante, ni los que sacaron su dinero ni los que no, ha salido perjudicado.

Durante su intervención en un curso sobre economía digital organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) y patrocinado por BBVA, el ministro se ha referido a lo expuesto ayer por la presidenta de la Junta de Supervisión del Banco Central Europeo (BCE), Daniele Nouy.

La funcionaria instó España a investigar las salidas de capital realizadas la víspera de la resolución del Banco Popular por parte de ayuntamientos y comunidades autónomas, sobre lo que De Guindos ha destacado que la retirada de depósitos fue efectuada tanto por inversores mayoristas e institucionales como minoristas, algo que ha recalcado.

Y es precisamente la retirada de depósitos lo que precipitó la resolución del Popular, ha indicado, ya que los problemas de la entidad eran de liquidez, pero no de solvencia.

La operación se ha podido llevar a cabo porque existía un mecanismo -el de resolución- que lo contemplaba, pero también porque "hubo un comprador" que estaba interesado, ha desvelado, algo que no hubiera sido posible en 2012.

El ministro ha querido dejar claro que la salida de depósitos fue lo que desencadenó la intervención, pero no sólo por parte de inversores institucionales, que se mueven en gran medida por las calificaciones de las agencias de rating -que llevaban tiempo rebajando sus notas al Popular-, sino por parte de pequeños inversores.

Y hubo, ha recordado, una relación estrecha entre la cotización de las acciones del banco y la retirada de depósitos; la operación ha resultado "dolorosa", ha admitido, por las pérdidas que ha supuesto para los accionistas y tenedores de deuda, pero en todo momento ha querido destacar no sólo que la resolución se ha efectuado sin aportar ayudas públicas sino que los depositantes no sufrieron minusvalías ni deterioros.

Lo importante, ha reiterado, es que aquellos que sacaron sus depósitos antes de la liquidación no tuvieron ventaja alguna respecto de los que los dejaron en el banco.

De Guindos ha valorado las herramientas de las que se ha dotado la Unión Europea para hacer frente a situaciones críticas de entidades financieras, y en concreto ha dicho que "un instrumento de resolución es imprescindible para que el sistema funcione mejor"; en el caso del Popular, ha señalado, funcionó "porque había un comprador" -algo impensable en 2012-y que en buena parte obedece a la buena marcha de la economía española, que "crece al 3 % y donde ya puede verse una cierta recuperación del mercado inmobiliario".

Lo que no ha querido valorar es la actuación del presidente saliente del Popular, Emilio Saracho, y ha asegurado que prefiere "mirar hacia adelante".