Martes, 20 de junio

Santander, (EFE).- El consejero de Economía, Juan José Sota, ha confiado en no tener que hacer más ajustes, ha achacado el recorte de 21 millones en el presupuesto regional al incumplimiento del Gobierno central por Valdecilla y la Lomce, y ha afirmado que llegarán más ingresos y que es posible cumplir el déficit.

EMPRESAS SIDENOR

Gobierno y Sidenor firman el acuerdo que garantiza el empleo en Reinosa

Santander, (EFE).- El Gobierno de Cantabria y Sidenor han firmado hoy el acuerdo de compra del 25 por ciento de las acciones de la sociedad que el grupo metalúrgico segregará en Reinosa y que garantiza el empleo, durante los próximos tres años, en la fábrica, para la que se abren nuevas perspectivas de negocio.

SANIDAD VALDECILLA

Real recuerda a la ministra el incumplimiento del compromiso con Valdecilla

Santander, (EFE).- La consejera del Sanidad, María Luisa Real, ha recordado a la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, que el Gobierno central ha incumplido su compromiso de financiar Valdecilla, en una carta que le ha enviado con motivo de la reunión, este miércoles, del Consejo Interterritorial de Salud.

ESPAÑA COYUNTURA

De Guindos dice que PIB crecerá más del 3,5 % anualizado en segundo trimestre

Santander, (EFE).- El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, ha reiterado hoy que la economía española se está acelerando, de manera que en el segundo trimestre el PIB crecerá "entre el 3,5 y el 4 %" en términos anualizados. De Guindos, ha dicho hoy que no cree que hubiera información privilegiada con las acciones del Popular antes de su liquidación, pero si la hubo, "no sirvió de nada", ya que ningún depositante, ni los que sacaron su dinero ni los que no, ha salido perjudicado.

NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Los sindicatos califican la negociación salarial de atípica e informal

Santander, (EFE).- Los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Pepe Álvarez, han criticado hoy el proceso de negociación de la subida salarial para este ejercicio, que está resultando "atípica" e informal.

MEDIO RURAL AYUDAS

Gobierno dedica 1,6 millones a ayudas a instalación de explotaciones agrarias

Santander, (EFE).- El Gobierno de Cantabria destinará casi 1,6 millones de euros para ayudas a la primera instalación de jóvenes agricultores y para la modernización de las explotaciones agrarias a través de planes de mejora para 2017.

UNIVERSIDAD SELECTIVIDAD

Un 96,43 % de alumnos cántabros ha superado la prueba de acceso a universidad

Santander, (EFE).- El 96,43 por ciento de los alumnos cántabros que se presentaron a la prueba de acceso a la universidad, han superado esos exámenes, lo que supone que han aprobado 2.026 estudiantes de los 2.101 que accedieron a la que ahora se denomina EBAU (evaluación de bachillerato para el acceso a la universidad).

SANTANDER BASURAS

Igual dice que la situación de trabajadores de Ascan es asunto de la empresa

Santander, (EFE).- La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha opinado hoy que la situación de los trabajadores de Ascan-Geaser (adjudicataria del servicio de recogida de basuras y limpieza) "corresponde a la empresa" y ha señalado que desde el Ayuntamiento solo se apoya que haya negociación entre las partes.

TORRELAVEGA GOBIERNO

Medio Rural invertirá un millón de euros para mejorar el matadero de Barreda

Torrelavega, (EFE).- La Consejería de Medio Rural invertirá cerca de un millón de euros en los dos próximos años con el fin de modernizar y adecuar a las nuevas necesidades del sector el matadero comarcal de Barreda, lo que incluye la ampliación de sus instalaciones para construir una nueva sala de despiece.

TRIBUNALES SANIDAD

Prisión e inhabilitación para un médico que accedió a historial sin permiso

Santander, (EFE).- La Audiencia de Cantabria ha impuesto un año y tres meses de cárcel e inhabilitación durante tres años a un médico que accedió sin consentimiento al historial de un hombre que no era su paciente, y que había mantenido una relación con su mujer.

PACTO SANTOÑA

El PNV justifica la rendición en 1937 en "El otro Pacto de Santoña"

Bilbao, (EFE).- El PNV ha justificado la rendición ante los italianos en agosto de 1937, tras la caída de Bilbao, con el libro "El otro pacto de Santoña", en el que narra "la verdad" de aquel acuerdo, que se consideró como una "traición" por parte de los republicanos y los partidos de izquierdas.

SUCESOS ROBOS

Tres detenidos por una quincena de robos en vehículos aparcados en las playas

Carriazo, (EFE).- La Guardia Civil de Galizano ha detenido a un hombre, natural de Croacia, y a dos mujeres, nacidas en Eslovenia, de entre 21 y 30 años, como presuntos autores de una quincena de robos cometidos este mes de junio en el interior de vehículos aparcados en diversas playas cántabras.

TORRELAVEGA FIESTAS

El murciano Rubén Lucas García anunciará las fiestas de Torrelavega

Torrelavega, (EFE).- El diseñador murciano Rubén Lucas García con su obra "A todo color" ha ganado el concurso del cartel anunciador de las fiestas de la Virgen Grande de Torrelavega, trabajo que el jurado ha elegido como el mejor de los 40 presentados y que le vale los 1.100 euros en metálico con que está dotado.

CICLISMO VUELTA ESPAÑA

Cantabria se perfila decisiva en la Vuelta con primera subida a Los Machucos

Santander, (EFE).- Cantabria acogerá dos etapas de la Vuelta Ciclista a España 2017 que se perfilan decisivas, con el estreno el 7 de septiembre de la subida al alto de Los Machucos, un puerto con rampas del 28 por ciento que opta a estar entre los "grandes" del panorama ciclista internacional.

MARÍA DE VILLOTA

Milla María de Villota vuelve el 2 de julio a Santander en su labor solidaria

Santander, (EFE).- Santander acogerá la cuarta edición de la Milla de María de Villota el próximo 2 de julio, que se disputará alrededor de la península de La Magdalena para ayudar a la Fundación Ana Carolina Díez Mahou, que se dedica al tratamiento de niños con enfermedades neuromusculares.