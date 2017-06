Ayuntamientos se unen a una campaña frente a agresiones sexistas en fiestas

Santander, 21 jun (EFE).- Las integrantes de la Comisión 8 de marzo han presentado una campaña contra las agresiones machistas en fiestas a la que se han sumado ya media docena de ayuntamientos de la región, que impulsarán distintas acciones de prevención y concienciación durante los festejos veraniegos.

Así, la Comisión 8 de marzo, junto con otras asociaciones de mujeres, han creado carteles y folletos de prevención y concienciación contra las agresiones sexistas para que cada ayuntamiento las reparta durante sus fiestas.

A esta iniciativa ya se han sumado los ayuntamientos de Santander, Torrelavega, Castro Urdiales, Laredo y Astillero, además del de Bezana, que fue el primero en aplicarlo, y actualmente se está negociando con algunos más pequeños, como el de Miengo.

Aquellos municipios que deseen unirse a esta propuesta deberán ponerse en contacto con la Comisión 8 de marzo y enviarles un logo y los números de teléfono de contacto que quieran mostrar en el reverso de los folletos.

El primer ayuntamiento en poner en marcha esta iniciativa ha sido el de Bezana, que este fin de semana ha repartido folletos y ha colgado carteles en la víspera de las fiestas de San Juan.

Las representantes de la Comisión 8 de marzo han señalado en una rueda de prensa que llevan todo el año trabajando contra la violencia de género y "luchando por los derechos humanos de mujeres y niñas".

Lo hacen con actividades y movimientos como la manifestación del 8 de marzo, que, según consideran, fue "un éxito".

Siguiendo esta línea, han anunciado que desde el verano pasado, en el que se produjeron varias agresiones contra mujeres en toda España, llevan trabajando en un plan de prevención por el que quieren concienciar a la ciudadanía de la existencia de estos ataques.

La portavoz del grupo, Ana Bolado, ha señalado que la ciudadanía tiene que movilizarse porque, de lo contrario, la violencia contra las mujeres no cesará.

Para ello, aboga por "hablar de relaciones igualitarias y de vivir en común de manera negociada", y cree que no se debe minimizar la violencia contra las jóvenes alegando que son solo "groserías", "impertinencias" o "piropos que no vienen a cuento".

Bolado ha apuntado que desde la Comisión 8 de marzo han decidido "no quitar importancia" a las agresiones sexistas, sino todo lo contrario, por lo que hacen un llamamiento a los varones para que tomen una "actitud activa" y no toleren las actitudes de otros hombres contra las mujeres.

El objetivo de esta iniciativa es concienciar a la ciudadanía de que la ingesta del alcohol, la fiesta, el disfrute y la noche "no son excusa para que haya maltrato hacia ninguna mujer".

La portavoz ha adelantado que al final de verano se hará una valoración de cómo se ha vivido la campaña.

Asimismo, ha explicado que esta propuesta es "una llamada de atención, una alerta feminista de que no bastan los minutos de silencio".

Bolado ha señalado que esta campaña ha surgido a raíz de las agresiones nacionales, y avisa de que el que no haya denuncias no significa que no haya violencia sexista, ya que "hay mucha tolerancia".