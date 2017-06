Bankia asumió que la compra del Popular era "demasiado grande" y arriesgada

Santander, 21 jun (EFE).- El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha reconocido hoy que desistió de comprar el Banco Popular al tratarse de una operación "demasiado grande" que entrañaba además riesgos financieros, aunque sí ofrecía una "lógica industrial".

Durante su intervención en un curso sobre economía digital organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) y patrocinado por BBVA, Goirigolzarri ha relatado que se analizaron todos los detalles pero el tamaño de Bankia, cuya capitalización ronda los 12.000 millones de euros, desaconsejaron optar a la compra.

De hecho, ha señalado, el Santander va a efectuar una ampliación de capital de 7.000 millones de euros; en Bankia, una vez tenidos en cuenta todos los detalles, se decidió sencillamente que "no podía seguir adelante".

Se hizo un primer análisis virtual a través de una "data room" que fue en principio satisfactoria, ha relatado, y posteriormente se profundizó en ese primer análisis entre otras cosas porque en la entidad se veía como "una obligación profesional", aunque finalmente decidieron desistir.

En ningún momento, ha asegurado, hubo injerencias políticas, sino que se ha trabajado desde la más "absoluta independencia" y la mayor profesionalidad.

Respecto de la próxima integración de Bankia con BMN, se enmarca en el actual proyecto, que hasta ahora era de reestructuración pero "ha llegado el momento de abordar una historia de crecimiento", en la cual tendrá un papel fundamental esta operación.

Continúan trabajando en la valoración de la ecuación de canje, ha dicho, después de haber realizado ya la "due diligence" o valoración de activos de BMN, con lo que el desenlace se conocerá "en las próximas semanas".

Las prioridades de Bankia han cambiado, y ahora "paso a paso" se pone cada vez más el foco fuera de la compañía, en el cliente y en el mercado; Goirigolzarri no ha querido concretar si Bankia estaría interesada en hacerse con alguna otra entidad, una vez descartado el Popular, porque ha reiterado que ahora toca centrarse en la integración con BMN.

Ha reconocido que se hizo cargo de Bankia "por responsabilidad", pero que ahora se encuentra muy comprometido con el equipo y con la entidad, que no tiene intención de abandonar el banco "más solvente" de España.

Sin embargo, este desempeño no ha borrado del todo la mala imagen que tiene la entidad y el sector financiero en general entre la opinión pública.

En su opinión, los casos de corrupción y de mala gestión de entidades financieras que continuamente afloran, arrojan una "permanente sombra de sospecha" sobre el sector, y ello pese a las mejoras desarrolladas en materia corporativa.

Esto se debe, ha explicado, al "permanente afloramiento del pasado realizado por gestores que ya no tienen responsabilidad", que salen ahora a la luz y "afectan a la imagen de la banca".

Por eso, ha querido valorar los "comentarios" del fiscal Anticorrupción Alejando Luzón, que en el escrito de acusación por las presuntas irregularidades en la salida a Bolsa de 2011 destacó el "compromiso de los actuales dirigentes de Bankia con una cultura ética empresarial" al colaborar en el descubrimiento de los presuntos hechos delictivos.

No obstante este espaldarazo, "en el sector no conseguimos transmitir con nitidez que estas prácticas ya no están", un "tema que todavía tenemos encima de la mesa" y que no se ha resuelto.