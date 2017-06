IU denuncia el impago de nóminas a trabajadores de la UTE SAD Cantabria

Santander, 22 jun (EFE).- IU de Cantabria ha denunciado hoy el impago de nóminas a trabajadores de la UTE SAD-Cantabria, concesionaria de los servicios de ayuda a domicilio (además de los de limpieza y ajardinamiento) de Santander y Torrelavega.

En un comunicado, esta formación política traslada su apoyo a estos trabajadores que, según señala IU, se han concentrado hoy frente a la sede de la empresa, en la plaza de la Esperanza de Santander.

En la protesta han participado la coordinadora regional de IU, Leticia Martínez, y el portavoz de la formación, Miguel Saro, que han denunciado la "fragante injusticia que se está cometiendo con unas trabajadoras que ya de por sí tienen unas condiciones precarias en su día a día".

Martínez ha explicado que esta UTE da trabajo a unas 140 personas, de las que el 90 por ciento son mujeres, que "no merecen pagar los platos rotos ni de la empresa que no paga ni del gobierno autonómico que parece ser que no abona los importes acordados a dicha empresa".

"Vemos, una vez más, cómo son los trabajadores, pero también de toda la comunidad y del resto del país, quienes sufren los desmanes y el descontrol de aquellos que únicamente buscan el beneficio económico", ha criticado la coordinadora.

Martínez ha añadido que este caso es una "muestra patente" de la "precarización" del mercado laboral y ha lamentado la "preocupación y sufrimiento" que causan en los trabajadores "las reformas laborales y la permisividad" de los gobernantes.

Por su parte, Miguel Saro ha recordado que esta empresa ya presentó un expediente de regulación de empleo en 2016 para 37 trabajadoras "fruto de una baja temeraria".

Ha asegurado, además, que "las trabajadoras que todavía siguen en la empresa, denuncian que no se están aplicando las subidas salariales acordadas, no se está pagando el kilometraje real ni respetando las horas de descanso, en un ámbito con una elevada siniestralidad laboral".