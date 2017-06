Camargo se unirá a la campaña por unas fiestas libres de agresiones sexistas

Maliaño, 23 jun (EFE).- La alcaldesa de Camargo, Esther Bolado, ha anunciado el deseo del Consistorio de sumarse a la campaña regional de la Comisión 8 de Marzo Cantabria para conseguir la celebración de fiestas libres de agresiones sexistas.

El objetivo es poner fin a las agresiones machistas en las fiestas y concienciar sobre la necesidad de no ser cómplices frente a estas situaciones violentas, según ha recordado el Ayuntamiento de Camargo en una nota de prensa.

Bolado, que ha expresado su apoyo a esta campaña, ha explicado que esta iniciativa se llevará a cabo en el municipio a propuesta de IU y ha considerado necesario continuar lanzando el mensaje de que "no hay que tolerar" ningún tipo de agresión sexista, tampoco en las fiestas.

Y que los espacios festivos, ha continuado, "son lugares abiertos para todos en los que no tienen cabida situaciones ni comportamientos contra las mujeres".

La regidora ha indicado que la Comisión 8 de Marzo Cantabria ha editado una guía en la que se recogen consejos sobre cómo proceder en el caso de las agresiones sexistas y en la que se invita a adoptar una actitud activa contra este tipo de actitudes y para evitar situaciones de acoso durante la celebración de fiestas.

Al respecto, ha remarcado que el ambiente "distendido" y el alcohol que "suelen acompañar" a las fiestas "no pueden ser excusa" para que las mujeres "se vean sometidas a agresiones machistas" y ha señalado que es "necesario" continuar recordando que "un no es un no" y que las mujeres son las dueñas de su cuerpo.

Por ello, ha afirmado que "aún" quedan muchos días de fiestas y celebraciones por delante durante este verano, que tienen que transcurrir con "la misma tranquilidad que lo han hecho hasta ahora".

Además, ha avanzado que se contactará con la Comisión 8 de Marzo Cantabria para disponer de la guía que ha elaborado este colectivo y pueda ser consultada por los ciudadanos.