El PRC de Guriezo reprocha que el gasto en dietas no repercuta en mejoras

Guriezo, 23 jun (EFE).- El grupo municipal del PRC de Guriezo ha reprochado al equipo de gobierno que el gasto en concepto de dietas no repercuta en gestiones que "beneficien" al municipio o en desempeñar "diariamente su cargo".

En este sentido, acusa a 4 ediles del Ejecutivo local -Adolfo Izaguirre, Ángel Serna, María Ángeles Peña y José Ramón Martínez- de cobrar 42.000 euros en dietas durante 2016 y tengan "abandonado" Guriezo y "desatendidas" las quejas de los vecinos.

A este gasto se sumaría, según explica en un comunicado el portavoz municipal del PRC, Ángel Llano, los correspondientes a "viajes y comidas" del alcalde, Narciso Ibarra, que están "sin explicar".

Llano ha apuntado que su grupo no se opondría a estos gastos si se realizasen para "gestiones en beneficio de Guriezo, y los concejales acuden todos ellos diariamente a desempeñar su cargo, pero no es así".

De hecho, ha opinado que el Gobierno municipal "no da solución" a los problemas y necesidades del municipio, al tiempo que tiene "abandonado" barrios, caminos y edificios públicos.

En este sentido, ha detallado el "mal estado" de las carreteras municipales con "numerosos baches que ponen en peligro la circulación" o la "suciedad" de barrios y caminos que obligan a vecinos a efectuar labores de limpieza.

También ha denunciado la existencia de desperfectos en espacios públicos, como los de la zona del Puente, el mobiliario de los parques o las aceras hundidas del paseo de la ría del Agüera.

Además, el portavoz regionalista ha hecho hincapié en la inversión realizada para "arreglar" un edificio empresarial privado en el Pontarrón de Guriezo "sin convenio ni acuerdo", mientras que al albergue municipal "no se le da ni una mano de pintura", ha afirmado.

Llano ha recordado que esta instalación tiene "problemas" de humedades y el tejado, "no tiene canalones y le está creciendo hierbas entre las tejas".

"Su estado es más que precario y, a pesar de que es el primer edificio público que tiene Guriezo, ofrece una imagen nefasta", ha sostenido.

"El Ayuntamiento no invierte ni un céntimo en lo que es responsabilidad municipal, dando Guriezo una imagen de total abandono por lo que no entendemos qué gestión realiza el equipo de gobierno para cobrar 42.000 euros en dietas. Cuando no están ni se les espera en la realización de unos servicios mínimos para sus vecinos", ha remarcado.

Por el contrario, ha agradecido la colaboración del Gobierno de Cantabria, porque sus aportaciones a través del Fondo de Cooperación Local -117.738 euros anuales- o las obras en materia de seguridad vial "posibilitan" que Guriezo "no termine en el furgón de cola de la Comunidad Autónoma".

Por ello, ha instado al equipo de gobierno a que "abandone la soberbia y la prepotencia" y a que "se ponga a trabajar, de una vez, por Guriezo y sus vecinos".