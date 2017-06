El subgobernador de Banco de España matiza sus declaraciones sobre el Popular

Madrid, 23 jun (EFE).- El subgobernador del Banco de España, Javier Alonso, ha matizado hoy las declaraciones que hizo esta mañana en Santander en el Curso de Verano de la UIMP, en las que decía que cabe sospechar que el Banco Popular tenía en el momento de su intervención más garantías de las que presentó.

"Quiero precisar que cuando he dicho que el Banco Popular podría tener más garantías, no he estado afortunado utilizando el verbo "sospechar", explica Alonso en un comunicado remitido hoy.

"La entidad tenía algunos activos más, que podrían haber sido utilizados como garantías, si la entidad los hubiera movilizado a tiempo, antes de que ella misma se declarara inviable", añade.

"En todo caso, como ya he mencionado, el volumen de esos activos muy probablemente no hubiera cambiado la situación más que de modo transitorio", insiste el subgobernador.