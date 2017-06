Pleno rechaza suscribir plan con el Centro Botín a tres días de inaugurarlo

Santander, 26 jun (EFE).- El PRC, el PSOE, Podemos y Ciudadanos han rechazado hoy en el pleno del Parlamento una iniciativa del PP para suscribir un plan entre el Gobierno de Cantabria y el Centro Botín, porque los grupos que desestiman la propuesta piden esperar resultados y no plantear esas propuestas a tres días de inaugurarlo.

Regionalistas, socialistas, y los diputados de Ciudadanos han destacado la importancia del Centro Botín, frente a la portavoz de Podemos, Verónica Ordóñez, que lo califica de "megalómano edificio", pero todos han coincidido en que el Gobierno debe desarrollar sus políticas culturales y ver cuál es el resultado del Centro Botín, pero "no a tres días de inaugurarlo".

El diputado del PP Íñigo Fernández, que ha planteado la propuesta, ha asegurado que su intención solo era "usar el hecho" de la inauguración del Centro Botín para promocionar el resto de actividades culturales de la región y ha asegurado que ha planteado la iniciativa "con el mejor ánimo".

Sin embargo, la diputada regionalista María Teresa Noceda ha considerado que el PP quiere sacar "rédito político" con su iniciativa y ha recordado que la Consejería de Cultura ya trabaja por el sector en la región.

El parlamentario socialista Víctor Casal ha considerado que "no se pueden poner todos los huevos en el mismo cesto" ni ligar el futuro de la cultura cántabra "a un iniciativa con tres días de vida".

La portavoz de Podemos, Verónica Ordóñez, ha hablado también de "no poner todos los huevos en un edificio", del que ha recriminado al PP que no se ha preocupado de su contenido hasta ahora, y ha considerado una "completa desfachatez" que los populares hablen de un "Plan Botín" después de haber gobernando siempre en Santander y durante muchos ejercicios en Cantabria y no haberlo llevado a cabo.

Y el portavoz de Ciudadanos, Rubén Gómez, ha calificado de "oportunidad" este centro para la ciudad y la comunidad, pero ha señalado que no es ahora el momento de crear esos acuerdos.

Íñigo Fernández ha asegurado que su partido no habla de promocionar el Centro Botín ni de intervenir en los contenidos de este edificio, pero ha insistido en la importancia de que se pueda aprovechar la llegada de visitantes a esta nueva instalación cultural, como ha señalado que ocurrió en Bilbao entre el Museo Guggenheim y el de Bellas Artes.

La sesión plenaria ha finalizado con una pregunta de Rubén Gómez al consejero de Cultura, Ramón Ruiz, que ha informado al portavoz de Ciudadanos que esta misma semana su departamento firmará un convenio con el Teatro Real para poner en marcha en la región el programa "Real Junio", dirigido a escolares de 7 a 12 años para acercarles la música clásica.

También ha señalado el consejero que se van a firmar acuerdos específicos con el Teatro Real, dentro del Año Jubilar Lebaniego, para acercar la ópera a Potes y Torrelavega, en concreto "Madama Butterfly", y la Zarzuela.