Revilla: El Gobierno apoyará al Racing si tiene todas las bendiciones legales

Santander, 26 jun (EFE).- El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha afirmado hoy que el Gobierno está "buscando la fórmula" para ayudar al Racing y apoyará el club si tiene "todas las bendiciones legales" porque no hay nadie, ha dicho, que "se atreva a firmar algo que no sea absolutamente legal".

Así ha respondido a preguntas de los periodistas sobre la firma del convenio de colaboración con el Real Racing Club, un día después del partido definitivo ante el Barcelona B que ha confirmado su permanencia en Segunda B.

Revilla ha subrayado que el Gobierno está intentado encontrar la forma de apoyar al club, como "siempre ha dicho que quería hacer", independientemente de su ascenso o no a Segunda División.

Según el presidente, el Racing "tendrá que estar donde le corresponda estar" y si el Gobierno encuentra la fórmula para apoyarle lo hará.

"El dinero público no es dinero particular y si hay que decir en un momento que no se puede dar habrá que hacerlo", ha advertido el presidente, antes de insistir en que se está estudiando la manera de apoyarlo.

Ha señalado además que hace un año no se sabía que encontrar esa fórmula para respaldar el club "era tan complicado".