Asamblea contra fractura hidráulica celebra el día 2 extinción permiso Luena

Vega de Pas, 27 jun (EFE).- La Asamblea contra la Fractura Hidráulica de Cantabria ha organizado para el próximo domingo, 2 de julio, a partir de las 12.00 horas y en la plaza de Vega de Pas, un evento para celebrar la extinción del permiso de fracking Luena, de la empresa Repsol.

Según ha informado hoy este colectivo en una nota, este acto quiere servir para dar la enhorabuena a todas las personas que "han empujado" para lograr la caída de este permiso, en lo que, en su opinión, ha sido fundamental la determinación al respecto de la población cántabra.

Esta asamblea ha resaltado que el procedimiento de extinción del permiso Luena se está tramitando actualmente y ha asegurado que, aunque aún no hay confirmación oficial al no publicarse en el Boletín Oficial de Estado (BOE), "no hay vuelta atrás".

También ha recordado que "hace poco" casi la mitad del territorio de Cantabria estaba afectado por permisos de fractura hidráulica, como los denominados Arquetu, Angosto, Usapal, que ya no están vigentes.

Y ha apuntado que ahora, con la desaparición del de Luena, son las cuencas del Besaya, del Pas, del Pisueña, del Miera y del Asón las que "se libran" de la amenaza de la fractura hidráulica.

El único permiso que sigue vigente es el Bezana-Bigüenzo, que abarca todos los valles del sur de Cantabria, que está fuera de plazo y sin ninguna prórroga en vigor.

Además, los trabajos previos de ocho sondeos estratigráficos y dos de los pozos de fracking previstos han sido ya archivados.