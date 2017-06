Cristian Bosco trabajaba en verano como profesor de surf en Cantabria

Santander, 27 jun (EFE).- Cristian Bosco de la Mora González, el joven surfista hispanomexicano diagnosticado de leucemia en la isla indonesia de Bali, tenía previsto venir a España a trabajar este verano como profesor de surf, lo que hace habitualmente todos los años en una escuela en San Vicente de la Barquera.

Su primo Pablo, responsable de la escuela de surf Buena Onda de San Vicente, ha explicado a Efe que Cristian, que vive en México, solía trabajar como profesor allí, para aprovechar y ver también a su familia en la región.

De momento, su primo desconoce cuál es la situación del joven, cuyo traslado, según ha señalado, se había previsto para el pasado viernes, pero que no se pudo llevar a cabo.

Un amigo del joven, el español Nahum López Sánchez, que le acompaña en el hospital Siloam de Denpasar, ha indicado hoy a Efe que han contratado el traslado en avión con la compañía International SOS y que están a la espera de que les informen sobre la fecha del vuelo y cómo realizar el pago.

El traslado de Cristian se podrá realizar tras recaudar más de 80.000 dólares (unos 70.900 euros) en una campaña en internet, en la que han colaborado, entre otros, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, y la Federación Cántabra de Surf, difundiendo el caso en redes sociales.

El periódico El Diario Montañés y la Obra Social "la Caixa" abrieron una cuenta solidaria a la que se han sumado otras aportaciones.

El primo de Cristian ha contado que el joven había estado trabajando varios veranos en su escuela de surf, aunque los dos últimos años había faltado a esa cita. "Si quería ver a la familia me llamaba y me decía: oye Pablo que voy a trabajar allí este verano", ha relatado, aunque ha aclarado que no le tenía como fijo.

El presidente de la Federación Cántabra de Surf, Óscar García, ha dicho a Efe que en esta entidad no conocen personalmente a Cristian, aunque sí a su primo, que tiene la escuela en San Vicente de la Barquera.

"Sabemos que de vez en cuando venía a Cantabria y trabajaba en la escuela de surf de su primo, pero poco más", ha añadido García.

La Federación Cántabra de Surf ha colaborado difundiendo el caso por redes sociales, pero García ha destacado que "todo ha sido muy rápido" y que se han enterado de la situación de Cristian "como todo el mundo, por los medios de comunicación". "No nos ha dado tiempo a movilizarnos ni a convocar a la Junta Directiva", agrega.

El presidente de la Federación Cántabra de Surf destaca que entre la gente que ama este deporte es muy frecuente hacer viajes internacionales para practicarlo.

"Es casi una forma de vida, y hay gente que aprovecha y hace la campaña de verano en Europa y luego viaja a otros continentes para trabajar y seguir haciendo surf", explica.

Lo habitual y lo que se recomienda en estos casos es contratar un seguro de viaje, que cubre accidentes y enfermedad, pero aún así, según subraya García, hay que llevar "una tarjeta de crédito cargada porque si hay un problema hay que adelantar el dinero y después girar las facturas al seguro".

El presidente de la Federación Cántabra de Surf ha recordado el caso de otros chicos que, también en Indonesia, sufrieron un accidente en el que tuvieron que ser rescatados por un helicóptero y "tuvieron que adelantar 9.000 euros".