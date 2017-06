Igual: Si el Gobierno sintiese que Santander es Cantabria nos iría mejor

Santander, 27 jun (EFE).- La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha opinado hoy que si el Gobierno de Cantabria, en lugar de ver en la ciudad al Partido Popular que la gobierna, viese al 33 por ciento de los cántabros que viven en ella, a la capital le "iría mucho mejor".

"Si (el Gobierno) sintiese que Santander claro que es Cantabria, creo que nos iría mejor", ha aseverado Igual en el Foro Ser Cantabria, donde ha defendido la "buena" gestión municipal que ha hecho el PP durante años en Santander y ha lamentado que el Ejecutivo regional "no está respondiendo" a la ciudad en algunos asuntos.

Ha reconocido además el "varapalo" que ha supuesto la anulación del Plan General, que ha asegurado que "no va a paralizar" la ciudad, y ha pedido al Gobierno de Cantabria y al Parlamento regional que "afronten el reto" en la reforma de la ley del suelo de que no se tarde una media de 10 años en aprobar esta herramienta urbanística.

También ha asegurado que el Ayuntamiento está "en condiciones de seguir bajando los impuestos" y ha avanzado que el equipo de gobierno del PP, que no tiene mayoría, trabaja en nuevas bonificaciones fiscales para los presupuestos de 2018, de las que se podrán beneficiar también las familias monoparentales con dos hijos.

En su intervención, Igual ha hecho un balance en el ecuador de esta legislatura marcada por el cambio de alcalde pero "no de rumbo", con una ciudad con "grandes oportunidades de futuro y retos ilusionantes a corto y medio plazo".

"El partido popular en el Ayuntamiento de Santander hemos demostrado que tenemos desde hace años un proyecto de cambio de ciudad para ganar las siguientes elecciones y no proyectillos a cuatro años con el único objetivo de la foto de inauguración", ha afirmado.

La alcaldesa ha valorado la estabilidad política del Ayuntamiento, que "está saneado y con las cuentas transparentes", en el que el equipo de gobierno ha subrayado que sigue "priorizando y optimizando recursos", para "mantener siempre el liderazgo en el motor económico de la ciudad y de la región", con un modelo de "ciudad para los ciudadanos".

Entre los grandes retos para Santander se ha referido a la integración ferroviaria que ha recordado que contempla "la misma fórmula que en Torrelavega", con una financiación del 50 por ciento por parte del Ministerio de Fomento y la otra mitad por el Gobierno de Cantabria (30%) y el Ayuntamiento (20%).

"No pedimos más que lo que ya se ha dicho a Torrelavega y ayer por sorpresa se nos dijo que no está cerrado", ha expuesto Igual, quien ha subrayado que "ahora sí" llegará el museo asociado al Reina Sofía a la ciudad con el convenio en el que trabajan el Ministerio de Cultura y el Ayuntamiento.

Sobre este proyecto, ha explicado que el consistorio ha enviado una carta al Gobierno de Cantabria para que libere el edificio del Banco de España, que tenía supeditado su uso a la instalación del Museo de Arqueología, que finalmente no acogerá, ha recordado.

También se ha referido a la anulación del plan general, que ha insistido en que se debe a un motivo "externo" al Ayuntamiento y "sobrevenido", pero que ha recalcado que "ni mucho menos va a paralizar la ciudad".

Y ha explicado, en este sentido, que todavía no está agotado el suelo del plan de 1997, que vuelve a estar en vigor, y con el que todavía se podrían construir 2.070 nuevas viviendas, ha detallado.

Igual ha advertido además de que "no se puede seguir tardando una media de 10 años en aprobar un plan general", con un "alto grado de legalidad y una grandísima fragilidad jurídica", algo que no solo ha afectado a Santander, sino a otras grandes ciudades españolas.

"Es necesario cambiar esta tendencia y, además más pronto que tarde, y animo al Gobierno de Cantabria y al Parlamento para que afronte este reto en la nueva ley del suelo que se está elaborando en estos momentos", ha instado.

En cuanto a los presupuestos para 2018, ha avanzado la propuesta del equipo de gobierno de equiparar a las familias monoparentales con dos hijos a las familias numerosas, para que disfruten de los mismos beneficios.

Sobre estos beneficios ha anunciado un incremento de la bonificación hasta el 75 por ciento en el IBI, el agua y las basuras, para aquellas con ingresos inferiores a 3 veces el IPREM, al igual que en el Conservatorio y en las instalaciones del Instituto Municipal de Deportes.

También ha adelantado la propuesta de bonificar hasta en un 50 por ciento las obras en los comercios, tanto mayores como menores, en el interior o en el exterior, al tiempo que ha anunciado la previsión de aumentar la bonificación de hasta el 75 por ciento para la compra de vehículos híbridos.

Además, se prevé incrementar en un 50 por ciento en los presupuestos participativos, que cuentan en al actualidad con una partida de 1 millón de euros, y que en su segunda edición han recibido 400 propuestas, cuatro veces más que en la anterior.

Finalmente, y a preguntas del público, la alcaldesa no ha querido valorar si el Gobierno de Cantabria debe o no ayudar al Racing y ha explicado que el Ayuntamiento no lo va a hacer económicamente pero sí va a dotar al club de herramientas a través de un convenio que se está ultimando y del que cree que en pocos días se podrá dar cuenta para que pueda obtener recursos por la vía de la publicidad.

Igual ha concluido su intervención confesando que "no es fácil" ser la primera mujer alcaldesa de Santander, pero ha asegurado que "sí es apasionante" y ha destacado que, pese a ser consciente de que no ha sido votada por los ciudadanos, ha agradecida al cariño que la expresan y la "lealtad" de sus compañeros que "han revalidado" su compromiso con la ciudad.