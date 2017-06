Poncela no ve "ninguna razón" para la abstención del PSOE sobre el CETA

Santander, 27 jun (EFE).- La secretaria de Estado de Comercio, Marisa Poncela, ha afirmado hoy que no encuentra "ninguna razón" para entender por qué el PSOE ha decidido abstenerse en la votación del Tratado de Libre Comercio de la UE con Canadá (CETA).

Poncela, que ha asistido esta tarde a un curso organizado por la Fundación Caminos en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), considera una "incomprensión" el cambio de rumbo que ha tomado el Partido Socialista después de someterlo a una votación en el Parlamento Europeo y otras tres en el español.

El CETA supone, según Poncela, el primer "tratado moderno" que incluye la liberalización del sector servicios y que la "práctica totalidad" de los productos reduzcan sus aranceles a cero, pese a que muchos, actualmente, tienen un gravamen de "un 25 o 35 %" para venderse en Canadá.

Si no se llegara a un consenso para la firma de dicho acuerdo, Poncela cree que se mostraría una imagen de "no estar seguros" y no favorecería la firma de otros, como el que se está preparando con Mercosur, al que ve "un acuerdo favorable" para ambos.

La secretaria de Estado de Comercio también ha defendido el sector exterior de la economía española y le ha calificado como "el milagro de la crisis" porque las empresas que apenas vendían sus productos en España, se decidieron a salir al mercado extranjero y comenzaron a hacerlo.

Después de la intervención de Poncela ha sido el turno del empresario Juan Miguel Villar Mir, quien ha destacado, en declaraciones previas a los periodistas, "el gran esfuerzo" realizado en los treinta años previos a la crisis económica para construir infraestructuras y que llevaron a España a tener "unas de las mejores del mundo" y "multimodales".

Villar Mir ha señalado que España tiene "un gran ministro de Fomento", Íñigo de la Serna, pero que eso no significa que no existan problemas como la falta de mantenimiento de las infraestructuras que, según ha indicado, se debe a la limitación de financiación que imponen los condicionantes de reducción de déficit.