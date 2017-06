Lassalle dice que proyecto del Reina Sofía en Santander "está garantizado"

Santander, 28 jun (EFE).- El exsecretario de Estado de Cultura José María Lassalle ha afirmado hoy que el proyecto para que Santander sea sede asociada al Museo Reina Sofía y acoja el Archivo Lafuente "esta garantizado" y ha dicho que habría que preguntar al Gobierno regional "por qué ha decidido no ser parte plena" en él.

"Se ha garantizado por parte del Gobierno de España y por parte del Ayuntamiento. Y yo estoy convencido de que va a ser así", ha asegurado Lassalle después de inaugurar un curso sobre Agenda Digital en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander.

Sin embargo, a preguntas de los periodistas, el actual secretario de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital ha recordado que "todo estaba dispuesto" para que este proyecto tuviera "tres patas" con la participación también del Gobierno de Cantabria.

Y ha opinado que habría que preguntar al Ejecutivo regional si quiere seguir participando "como parte activa o como sujeto pasivo" en un proyecto que considera, que junto al Centro Botín, puede situar a Cantabria a la "vanguardia cultural de España y de Europa".

"Esa es una responsabilidad que el Gobierno de Cantabria tiene que abordar", ha opinado Lassalle, quien ha incidido que la región tiene la oportunidad de convertirse en "uno de los espacios privilegiados de la cultura contemporánea" y de asomarse de manera "intensa y plena a la contemporaneidad artística", por lo que ha pedido estar "a la altura de las circunstancias".

El secretario de Estado considera como santanderino que es "absolutamente imprescindible" que todos los se siente comprometidos con Cantabria hagan que hable "el lenguaje del siglo XXI". "Y esta es una oportunidad maravillosa para ponerlo de manifiesto", ha apostillado.

"Cantabria tiene que hablar el lenguaje creativo del siglo XXI y tiene la mejor de las oportunidades para ello. No entender esto es no saber realmente cómo funciona nuestro tiempo. Y me preocupa que algunos no sepan entender cuál es la verdadera dimensión temporal en la que nos estamos moviendo", ha concluido Lassalle.