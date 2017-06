Revilla, sobre Buruaga: "Tenemos al enemigo en Cantabria"

(Actualiza la ST3086, con declaraciones de la presidenta del PP, María José Sáenz de Buruaga)

Santander, 28 jun (EFE).- El presidente regional, Miguel Ángel Revilla, critica que la líder del PP, María José Sáenz de Buruaga, "va a justificar todas las tropelías" del Gobierno de Mariano Rajoy a Cantabria. "No solamente tenemos el enemigo en Madrid, lo tenemos aquí", señala en alusión a Buruaga.

Revilla lo ha dicho así en su turno de réplica en el Debate sobre el Estado de la Región, después de escuchar el discurso de Sáenz de Buruaga, que le ha pedido que no busque "excusas fuera de casa" y no se sume "al discurso de España nos roba" para "encubrir" su "falta de previsión" y su "inoperancia".

"Ahora entiendo por qué el PP le ha dado plenos poderes aquí, para defender lo indefendible. No ha hablado usted para nada de lo que nos deben", ha reprochado el presidente a Buruaga.

Además, ha afirmado que siente "vergüenza" y le ha preguntado si "tiene tanta necesidad del puesto" como "para justificar lo injustificable".

"En usted no confían ni los suyos. Es una realidad lamentable pero es así", ha dicho además Revilla a la presidenta del PP cántabro, en alusión al sector de su partido que pide su cese y que denuncia irregularidades en el proceso congresual del que salió elegida.

La presidenta popular ha contestado, recogiendo las mismas palabras de Revilla, que "el enemigo" lo tiene Cantabria "en casa" y "es este Gobierno".

Además, le ha dicho que "es fácil ser hiriente y hacer sangre con la situación interna" del PP. "Pero no se preocupe, porque todo llega cuando uno tiene el ánimo y la valentía de renovarse, porque torres más altas han caído", ha agregado.

Buruaga también ha afeado a Revilla sus alusiones al conflicto en el PP cántaro, porque "no requieren mucha talla intelectual ni política".

"Quien se examina aquí es el Gobierno, no la oposición, y visto lo visto Cantabria tiene poco tiempo para perder", ha destacado, antes de considerar que el "sillón" de presidente de Revilla ha sido "el más caro de la historia".

Buruaga ha recordado que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) dejó de pagar Valdecilla en 2007 y en 2010 suspendió las obras del AVE, de la autovía Solares-Torrelavega y de la autovía Burgos-Aguilar.

"La lista de incumplimientos del Gobierno socialista en esa época fue directamente proporcional a la ausencia de reivindicación del entonces presidente de Cantabria, que era usted", ha remarcado.

El presidente regional y líder del PRC ha añadido que su partido no pactará nunca con el PP que "tapa" la corrupción, y no lo hará mientras "no haga una catarsis", "reconozca todo lo que ha pasado en España" y "esté limpio del todo".

Revilla también ha echado en cara a Buruaga, que fue consejera de Sanidad con el Gobierno anterior del PP, que "privatizó" Valdecilla. "Cantabria está hipotecada por Valdecilla y por ese contrato público-privado que hicieron", se ha quejado.

La presidenta del PP ha lamentado que el Ejecutivo prefiera "seguir utilizando" este hospital "como arma arrojadiza" contra el PP.