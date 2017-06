Podemos reclama cambiar funcionamiento de Parlamento para acabar "con paripé"

(Actualiza la ST4023, con más declaraciones de la diputada del PRC Rosa Valdés y con manifestaciones del portavoz de PP, Eduardo Van den Eynde)

Santander, 29 jun (EFE).- Podemos ha reclamado que se modifique el funcionamiento del Parlamento para darle utilidad, acercarlo a la ciudadanía y acabar con "el paripé" y "la tomadura de pelo" que, según este grupo, supone que las propuestas que se debaten y se votan después no sean de obligado cumplimiento para el Gobierno.

Podemos había planteado nueve propuestas de resolución al debate de orientación política del Gobierno, todas ellas dirigidas a "dotar de modernidad" a la Cámara, pero han sido rechazadas.

Ciudadanos y el PP han dicho que apoyan el planteamiento general de Podemos, pero creen que el debate sobre el Estado de la Región no es el escenario adecuado para impulsar ese cambio.

El PP ha votado en contra de las propuestas de resolución de Podemos encaminadas a ese objetivo, como el PRC y el PSOE, mientras que Ciudadanos se ha abstenido.

Ayer, la portavoz de Podemos, Verónica Ordóñez, destacó el "paripé" y la "capacidad limitadísima" en la labor parlamentaria y avanzó que su grupo presentaría propuestas para dotar a la Cámara "de la utilidad y modernidad que se le exige".

Hoy su compañero José Ramón Blanco ha repetido las ideas de Ordóñez y ha abogado por acercar el Parlamento a la ciudadanía y reducir la desafección hacia esta institución.

Podemos pedía así en sus propuestas que se cree el denominado "escaño ciudadano", para promover la participación de la ciudadanía, que el Parlamento se adapte a la Ley de Igualdad, y que la comisión de Peticiones tenga funciones más activas para el control político por parte de los ciudadanos.

Blanco ha insistido en que el Parlamento regional está "obsoleto" y en que esta institución "ha perdido" sus objetivos fundamentales: la función legislativa y el control al Gobierno.

"Esta institución cada vez tiene menor peso. La desafección no es casual. Hace tiempo que lo que se debate en esta Cámara es ignorado por la ciudadanía", ha advertido este diputado.

Según ha resaltado, los grupos se pasan el tiempo "debatiendo y votando" unas propuestas "que no van más allá" y que aunque se aprueben no se aplican, porque no son vinculantes y el Ejecutivo no tiene obligación de asumirlas.

"El año pasado se presentaron 300 propuestas de resolución, y la pregunta es ¿de qué han servido, si la mayor parte de las aprobadas no fueron cumplidas por el Gobierno de Cantabria?", ha recalcado Blanco.

Este diputado ha reclamado que se ponga fin "al paripé en el que se han convertido" el Parlamento y también el debate sobre el Estado de la Región, que ha calificado de "circo".

"Tenemos que ponernos las pilas si queremos ir al ritmo que la sociedad exige. ¿Creéis que tiene sentido esto que estamos debatiendo hoy, tal y como está planteado el debate?", ha interpelado a los diputados.

El portavoz del PP, Eduardo van den Eynde, y el de Ciudadanos, Rubén Gómez, han manifestado que sus grupos comparten la necesidad de reformar el funcionamiento del Parlamento, pero no la forma de plantearlo que ha hecho Podemos.

Van den Eynde ha considerado que este grupo no ha acertado al traer este tema al Debate sobre el Estado de la Región y ha rechazado que se hable de desafección, algo que a su juicio va en contra precisamente de Podemos, que llegó a las instituciones a representar a una parte de la sociedad que no se sentía representada.

Ciudadanos ha abogado por impulsar el cambio de forma "sosegada", "tranquila", "pausada" y profunda", y en la comisión de Reglamento, para evaluar qué modificar y cómo hacerlo.

Este grupo comparte que debe impulsarse un cambio en el formato sobre el funcionamiento de los plenos del debate de orientación política para que "sea beneficioso para la sociedad".

En cambio, la diputada regionalista Rosa Valdés ha acusado a Podemos de hacer "un discurso antisistema" y ha instado a sus diputados a devolver sus sueldos de parlamentarios porque "no creen en esta institución".

Valdés ve "una absoluta incongruencia" que Podemos "diga lo que ha dicho" sobre el Parlamento cuando sus diputados se han presentado en una lista electoral precisamente para estar en esta institución.

Esta diputada ha reivindicado las propuestas de resolución "factibles", "pegadas a la realidad" y "a las necesidades" de Cantabria. El grupo regionalista no renuncia a su deber de "contribuir a la acción del Gobierno", ha afirmado.

El diputado del PSOE Víctor Casal ha afeado a los parlamentarios de Podemos que no hayan pedido que se convoque la comisión de Reglamento para impulsar esos cambios que demandan.

Y también ha criticado que no hayan presentado propuestas de resolución al debate sobre el Estado de la Región. "¿Dónde están sus propuestas de resolución para orientar la acción política del Gobierno?", ha preguntado Casal a Podemos.