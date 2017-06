PP rechaza un plan para el Barrio Pesquero porque va a invertir 4 millones

Santander, 29 jun (EFE).- El pleno de Santander ha rechazado hoy una propuesta del PRC para poner en marcha un plan integral en el Barrio Pesquero con la abstención de Ciudadanos y el voto en contra del equipo de gobierno del PP, que ha recordado que hay actuaciones previstas en esta zona por más de 4 millones.

El grupo regionalista proponía un plan de actuación para la dinamización social y económica y un plan de rehabilitación integral para un barrio "degradado", con carencias en equipamientos y servicios y que necesita de "una apuesta decidida por su regeneración", según su portavoz, José María Fuentes Pila.

La iniciativa, que no ha salido adelante por un voto de diferencia, ha sumado durante el debate una propuesta de IU, que ha pedido consultar a los vecinos.

Fuentes-Pila ha defendido que el Barrio Pesquero necesita una intervención integral y no "a cachucos", como, a su juicio, acostumbra a hacer el equipo de gobierno, al que ha sugerido que pase a llamarse "Peña Los Cachucos" y nombre presidente de honor al ex alcalde y ministro de Fomento, Íñigo de la Serna.

A su juicio, el frente marítimo es la "apoteosis" de esa forma de gestionar.

Al paseo de Marqués de la Hermida, se ha referido precisamente, en su réplica, la concejal de Barrios, Carmen Ruiz, como una de las inversiones que está mejorando la calidad de vida del Pesquero, donde, ha subrayado, se van a acometer el proyecto del microespacio en las plazas interiores, que va "a regenerar gran parte del barrio", y equipamientos deportivos y de esparcimiento en Varedero.

El portavoz del equipo de gobierno y concejal de Urbanismo, César Díaz, ha dicho a Fuentes-Pila que podía haber elegido otro momento para plantear su propuesta y no cuando se van a acometer esas inversiones. "Usted como cantautor no vende un disco, lo de los cachucos no se lo compra nadie", le ha respondido también.

Durante el debate de este punto, el concejal no adscrito Antonio Mantecón ha sacado a colación el ARI del Barrio Pesquero, que no concedió ni una ayuda porque cree que "pretendía atacar los bolsillos de los vecinos" y que sobre él "planea la sombra de la sospecha".

Según Mantecón, con el plan los vecinos tenían que desembolsar 10.000 euros por unas obras que algunos están haciendo ahora por 3.000.

César Díaz ha calificado esas denuncias de "auténticas barbaridades", ha recordado al concejal que el ARI fue un acuerdo entre administraciones que incluía ayudas del 40 por ciento para rehabilitar viviendas y que no prosperaron "probablemente por una coyuntura complicada", aunque, "con exactamente las mismas condiciones", con el ARI de El Cabildo se concedieron más de 710.000 euros en ayudas.

El portavoz socialista, Pedro Casares, ha emplazado al equipo de gobierno a decidir con su voto entre una actuación integral de futuro para este barrio o una "operación cosmética" para una zona "degradada, deprimida y con altas tasas de paro".

Y el concejal de IU, Miguel Saro, ha advertido del peligro de que, como en otras zonas, los vecinos sean desplazados de su barrio por la llegada de otros con mayor poder adquisitivo con el desarrollo urbanístico de Varadero, donde los equipamientos previstos ahora son provisionales.

En el pleno han salido adelante inversiones por 11 millones de euros en distintas obras, con remanentes de tesorería, que incluyen, entre otras actuaciones, asfaltados, mejoras en instalaciones deportivas y una tubería en General Dávila, que asumirá el Ayuntamiento en lugar de Aqualia porque el canon se ha agotado.

Sólo las obras de reparación en el estadio del Racing han contado con el apoyo unánime de todos los grupos, que han coincidido en la urgencia de acometerlas por motivos de seguridad.

Entre las mociones, se ha aprobado una propuesta para exigir al Estado los 44 millones de euros pendientes de Valdecilla y el resto de la deuda que el Gobierno regional reclama al de España por la implantación de la Lomce, el Campus Comillas y la dependencia.

La iniciativa, defendida por el PRC, es la misma que debatió el pleno este lunes y ha obtenido el mismo resultado: el apoyo de todos los grupos y la abstención del PP después de que, al igual que en la Cámara, haya visto rechazado su planteamiento de centrar la reclamación sólo en Valdecilla.

A su vez el PP ha llevado al pleno una propuesta que también ha sido debatida en el Parlamento, de rechazo al calendario escolar, que ha rechazado la oposición excepto Ciudadanos, que se ha abstenido. La concejal de Ganemos, Tatiana Yáñez, no ha votado porque estaba ausente.

El concejal de Educación, Daniel Portilla, ha dicho, ante las críticas, que el PP la va seguir presentado en otros ayuntamientos. "Somos un partido unido", ha apostillado.

Además, durante el debate de una iniciativa regionalista para modificar la ordenanza de terrazas de 2014, que no ha prosperado, César Díaz ha informado de que se han abierto 229 expedientes sancionadores a establecimientos hosteleros por incumplir la normativa entre el año pasado y lo que va de 2017.