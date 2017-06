Grupo Pitma toma el control del Racing para dar "seguridad económica" al club

Santander, 30 jun (EFE).- El Grupo Pitma va a tomar el control accionarial del Racing, con el objetivo de darle "seguridad económica", sin modificar la estructura actual del club, que mantendrá a Manolo Higuera como presidente y a Ángel Viadero al frente de la primera plantilla.

"Es como si al Racing le hubiera tocado la lotería", ha subrayado Higuera, quien acompañado por Alfredo Pérez, uno de los propietarios del Grupo Pitma, ha asegurado que el "no cumplimiento" del compromiso adquirido por el Gobierno de Cantabria ha situado al club "al borde de su liquidación".

El presidente racinguista ha manifestado sentirse "profundamente decepcionado" por la actitud del Ejecutivo regional, al no haber materializado el convenio publicitario que tenía previsto firmar con el Racing.

Y ha explicado que con la decisión del Grupo Pitma se garantiza "de alguna manera" la resolución de la deuda que el club tiene con la Agencia Tributaria, aunque ha precisado que eso se hará a través de una "decisión empresarial" de la que "no procede hablar en este momento", ha añadido.

"Esta semana ha sido de las más duras para el club, porque como consecuencia del no cumplimiento del Gobierno el Racing ha estado al borde de la liquidación por la deuda con la Agencia Tributaria, que ha provocado que la situación fuera prácticamente irreversible", ha asegurado Higuera.

Alfonso Pérez ha criticado también la actitud del Gobierno regional, aunque ha asegurado que no barajan la idea de tomar ninguna medida, y confía en que "algún día analizarán que el Racing es el mejor expositor de su publicidad", al tiempo que ha agradecido el apoyo del Ayuntamiento de Santander y el "cariño" de su alcaldesa, Gema Igual.

"Nos hacemos cargo de la gestión y la seguridad económica del club", ha asegurado el copropietario del Grupo Pitma, que ya estaba presente en el accionariado del Racing, quien ha destacado que esta decisión representa un "salto estratégico" y ha invitado a otras empresas de Cantabria a participar en esta nueva etapa que espera que "sea beneficiosa" para la región.

"El Racing ha tenido mucha suerte", ha insistido Higuera, quien a preguntas de los periodista ha asegurado que "no existe ningún impedimento legal" para que el Gobierno de Cantabria no haya aprobado el convenio publicitario con el club, que ha insistido en subrayar que "no es ninguna subvención".

Y ha aclarado que las opciones eran "la liquidación" o que el Grupo Pitma diera este paso, que conduce a la "salvación del Racing", ha aseverado, al tiempo que ha resaltado que de esta forma la mayoría del accionariado del club se queda en Cantabria, con lo que mantiene su vinculación con la región.

De todos modos, Manolo Higuera ha puntualizado que el club y su nuevo accionista mayoritario siguen "abiertos" a que el Gobierno pueda cumplir su compromiso, en una comparecencia ante los medios de comunicación que también ha servido para presentar los próximos proyectos del Racing.

Entre esos proyectos, está la plantilla para la próxima temporada que volverá a "liderar" Ángel Viadero desde el banquillo y para la que ya se cuenta con Paulino Miguelez, que ha formalizado un acuerdo con el club para las próximas temporadas en la "apuesta decidida" por la cantera que ha reivindicado Higuera.

El presidente también ha asegurado que desde el club se está "haciendo lo posible" para seguir contando con los jugadores importantes de la pasada temporada, entre los que ha hablado de Dani Aquino, que confía en que permanezca en la disciplina verdiblanco "con una vinculación a más largo plazo".

También se ha presentado la nueva campaña de abonados, que mantiene los precios de la pasada temporada y que como novedad más destacada ofrece la posibilidad de adquirir el abono por soportes informáticos y la entrega en el domicilio, con un cargo de 5 euros.

Entre los nuevos proyectos también se encuentra el de potenciar los tour por el estadio de El Sardinero, para lo que se van a modernizar sus instalaciones, que además se van a pintar con los colores del club.

Finalmente, Higuera ha anunciado que en julio se van a instalar unos nuevos vídeomarcadores, de más de 20 metros de largo y de última generación, que se sitúan entre los más grandes de la Liga española y que "van a ser símbolo de la modernidad del Racing", ha concluido su presidente.