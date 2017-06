El PRC de Meruelo acusa al PP de "ir en contra" de los intereses vecinales

Meruelo, 30 jun (EFE).- El grupo municipal del PRC de Meruelo ha acusado al equipo de gobierno del PP de "ir en contra" de los intereses de los vecinos "al negar" el debate de una moción que instaba al Gobierno de España a cumplir el compromiso de financiación de las obras del hospital de Valdecilla.

El portavoz municipal del PRC, Ángel Mazo, ha subrayado que el alcalde, Evaristo Domínguez, les "usurpó" su derecho de explicar a los vecinos de Meruelo "el engaño del presidente Mariano Rajoy a Cantabria y los cántabros".

Y ha incidido en que el alcalde se "saltó" la normativa que regula el funcionamiento de las sesiones plenarias porque "no tienen argumentos para defender lo indefendible".

Para Mazo, esta forma de actuar de Domínguez puso de manifiesto, "una vez más" que el alcalde y el PP "gestionan y dirigen Meruelo de manera dictatorial".

"Es de justicia defender los intereses de Cantabria y de nuestros vecinos y más cuando se trata del buque insignia de nuestra Comunidad como es el Hospital Valdecilla", ha afirmado.

Por ello, ha lamentado que el PP de Meruelo votara "en contra de los intereses" de los cántabros.

"No se limitaron a abstenerse sino que dieron un paso más y votaron en contra", ha subrayado Mazo, quien cree que Meruelo "no necesita un alcalde que se salta la ley y no soporta la existencia de la oposición".