Lunes, 3 de julio de 2017

Santander, (EFE).- El presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla (PRC), ve difícil a dos años del final de la legislatura que pueda volver a presentarse para liderar su partido, porque cree que ha cumplido "sobradamente" con su "compromiso", y destaca que aunque Cantabria avanza, es una región "acosada" por el Gobierno central. Revilla cree que para las próximas elecciones generales tendría que haber "un entendimiento de las izquierdas", porque si no seguirá gobernando el PP, un partido que, a su juicio, "tiene que pagar" en las urnas la gestión de la crisis y la corrupción.

Félix Álvarez pide a partidos que respeten el pacto antitransfuguismo

Santander, (EFE).- El portavoz de Ciudadanos en Cantabria, Félix Álvarez, ha pedido esta tarde a los partidos con representación en las instituciones de la región que "respeten el pacto antitransfuguismo" y no apoyen a los políticos "que no dejan su acta cuando abandonan el partido". Desde Madrid, el partido ha dicho que intentará "presionar políticamente" a los dos concejales de Santander y al diputado de la Cámara autonómica, para que devuelvan sus actas al entender que eso sería "lo leal", no con la formación naranja sino con sus votantes.

La UIMP inaugura sus cursos con el reto de construir "una universidad total"

Santander, (EFE).- La Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) ha inaugurado hoy sus cursos avanzados con el reto de construir día a día "una universidad total", que mira al mundo desde una visión "abarcadora pero profunda y rigurosa" y aspira a entenderlo, según su rector, César Nombela.

Tezanos: se debe abordar el cambio climático para evitar el colapso social

Torrelavega, (EFE).- La vicepresidenta de Cantabria y consejera de Investigación y Medio Ambiente, Eva Díaz Tezanos, considera el cambio climático una "realidad incuestionable" que es necesario abordar para "evitar un colapso social, económico y ambiental de dimensiones planetarias".

Director G. Civil elogia la labor de 4.000 agentes en lucha contra corrupción

Santander, (EFE).- El director general de la Guardia Civil, José Manuel Holgado, ha destacado hoy la labor de los 4.000 agentes de este cuerpo que luchan contra la corrupción y los delitos económicos en España, que en los últimos cinco años han desarrollado más de 500 operaciones.

Fomento confía en cerrar acuerdo de infraestructuras en los próximos meses

Santander, (EFE).- El secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar, ha confiado hoy en que en los próximos meses se pueda alcanzar un acuerdo nacional sobre infraestructuras con consenso político y territorial, y que cuente con la participación del sector para aclarar cuestiones técnicas.

Tribunal de Cuentas ve "injusto" que se le cuestione por casos de corrupción

Santander, (EFE).- El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, considera "injusto" que se cuestione el trabajo de esta institución con el parámetro de los casos de corrupción y ha apelado a la responsabilidad de los medios de comunicación para informar sobre sus labores con rigor.

Podemos pide más conciliación y reforzar políticas contra la brecha salarial

Santander, (EFE).- Podemos ha trasladado hoy su preocupación por la brecha salarial entre hombres y mujeres en Cantabria, además de porque las cántabras estén entre las que tienen más bajos salarios, una situación que debería solucionar el Gobierno con más conciliación y el refuerzo de políticas de igualdad.

IU critica actuación de Gobiernos regional y central en problema bitrasvase

Santander, (EFE).- La coordinadora de IU en Cantabria, Leticia Martínez, ha criticado hoy la actuación del Gobierno regional y el central en el asunto del bitrasvase del Ebro, sobre el que ha dicho que deberían responder con "cuestiones más serias que el intercambio de golpes entre ejecutivos".

Las matriculaciones de turismos aumentan un 3,38 % en junio en Cantabria

Santander/Madrid, (EFE).- Las matriculaciones de turismos y vehículos todoterreno aumentó en junio en Cantabria un 3,38 por ciento en relación al mismo mes de 2016, y se vendieron 978 unidades en la región, según las asociaciones de fabricantes (Anfac), vendedores (Ganvam) y concesionarios (Faconauto).

Desmantelado grupo criminal dedicado a la sustracción de motores fueraborda

Santander, (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a N.M y V.C, moldavos de 31 y 19 años respectivamente, como presuntos autores de varios delitos de robo con fuerza, por la sustracción de motores fueraborda, del robo de uso de vehículo a motor de una furgoneta y pertenencia a grupo criminal.

Rescatadas dos santanderinas,una herida, en macizo central de Picos de Europa

León, (EFE).- La Guardia Civil ha rescatado a dos montañeras, vecinas de Santander, de 57 y 60 años, una de ellas lesionada en una rodilla, cuando realizaban una ruta de alta montaña por el macizo central de Picos de Europa, en el término municipal de Posada de Valdeón (León).

Abiertas al público las nuevas cinco pistas de padel del complejo Ruth Beitia

Santander, (EFE).- La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha inaugurado hoy las nuevas cinco pistas cubiertas de padel que se han construido en el Complejo Municipal de Deportes Ruth Beitia, con lo que la oferta de estas instalaciones se ha incrementado de cuatro a nueve pistas, de las que solo dos son descubiertas.

Torrelavega presenta una sugerencia a Fomento sobre el nuevo ramal de la A-67

Torrelavega, (EFE).-El Ayuntamiento de Torrelavega presentará una sugerencia al Ministerio de Fomento sobre el nuevo carril de la autovía A-67 en su enlace en La Hilera, con el objeto de mejorar los acceso al centro especial de Empleo Serca ya que el trazado propuesto cruza sus terrenos de "la Finca de los Soldados.

Voto contará con un presupuesto municipal de 1,4 millones de euros en 2017

Voto, (EFE).- El Boletín Oficial de Cantabria publica este lunes la aprobación definitiva del presupuesto municipal de Voto para 2017 que contempla un importe equilibrado de 1,4 millones de euros para ingresos y gastos, lo que supone un incremento de 100.000 euros respecto al documento económico aprobado el año pasado.

Nuevo director IES Alberto Pico critica gestión de antiguo equipo directivo

Santander, (EFE).- El nuevo director del Instituto de Educación Secundaria (IES) Alberto Pico, Jacinto Arce, ha criticado la gestión del antiguo equipo directivo porque, a su juicio, ha ocasionado un "efecto perverso" en la imagen que familias y alumnos tienen del centro.

Ara Malikian y Diana Navarro actúan el 7 y 21 de julio en El Soplao

Santander, (EFE).- Ara Malikian y Diana Navarro protagonizarán la programación de julio del ciclo de conciertos de la cueva de El Soplao con sus actuaciones los viernes, 7 y 21 de julio, dentro de las celebraciones del Año Jubilar Lebaniego.

Ruth Beitia anuncia su vuelta a la competición

Madrid, (EFE).- Ruth Beitia, campeona olímpica de salto de altura, anunció su reaparición en la reunión de Lausana, de la Liga de Diamante de la IAAF, que se disputará el próximo día 13, informa la Federación Española (RFEA).

Theresa Zabell, madrina del 'Reto Campeonas Movistar'

Madrid, (EFE).- Theresa Zabell, doble campeona olímpica, será la madrina del 'Reto Campeonas Movistar' que se disputará el próximo 9 de julio en la bahía de Santander y en el que participarán la rider Gisela Pulido, la windsurfista Marina Alabau y la tripulación formada por Támara Echegoyen y Berta Betanzos.

Diez púgiles cántabros participarán en campeonatos de España de boxeo

Santander, (EFE).- Un total de diez púgiles cántabros, de los que siete son hombres y tres mujeres, forman la selección cántabra de boxeo Élite que ha puesto hoy rumbo a Murcia, para participar en el Campeonato de España.

Centenar de jóvenes participa en Torrelavega en un campus de rugby

Torrelavega, (EFE).- Un centenar de jóvenes deportistas de distintos puntos de España y Estados Unidos inicia mañana en Torrelavega un campus de rugby que combina las actividades de ocio con la tecnificación sobre este deporte, y que se prolongará hasta el 30 de julio organizado por la asociación El Minero.