El tenor Juan Carlos Gago subraya la importancia de "emocionar" con la voz

Laredo, 3 jul (EFE).- El tenor y profesor de canto, Juan Carlos Gago, ha subrayado la importancia de las emociones y de la interpretación en la voz a la hora de "llegar al público", porque "sin la emoción, la voz sería algo frío".

Durante la celebración en Laredo del Curso de Verano de la Universidad de Cantabria (UC) titulado "¡El placer de cantar! Técnica, interpretación y emoción", el tenor se ha centrado en las cualidades de la interpretación y de la técnica vocal a la hora de cantar o de utilizar la voz.

"La manera en la que hablamos es muy importante y eso lo da la técnica. Hay que colocar la voz. Hay locutores que te llegan mucho porque tienen una voz creíble", ha confesado.

Gago ha asegurado, según recoge la UC en una nota, que "las emociones influyen mucho, la tensión puede incluso agarrotar la voz, una mala noticia nos puede impedir hacer un buen concierto".

Sin embargo, cree que a la hora de cantar la "emoción debe estar presente" y prefiere ver a un cantante que "pasa apuros en un momento determinado, porque está cansado, a un cantante que no se emociona".

Respecto a la técnica vocal, el profesor ha indicado que el aprendizaje es "duro" y que "sólo hay una" manera de conseguir este objetivo a través de una respiración "profunda" y la colocación de la voz.

"Fácil en apariencia, pero difícil llegar a conseguirlo. Quienes manejan la técnica vocal son aquellos que la usan y no son conscientes", ha apostillado.

Una de las partes del curso se centra en los trucos de las voces de los cantantes famosos y, en este sentido, ha asegurado que los profesionales "no suelen compartir sus secretos".

Entre los métodos para cuidar la voz, Gago aconseja hacer gárgaras con yemas de pino, que es un secreto que le enseñó su padre "hace muchos años" pero, sobre todo, "no abusar nunca de la voz, no fumar e incluso, no hablar en el coche".

"En el coche hay siempre un ruido que sortear, que es el ruido del motor. Esa es una cosa que hace mucho daño, como una calefacción exagerada o el aire acondicionado", ha opinado.