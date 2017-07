Igual se reunirá con Álvarez y dice estabilidad en Santander está garantizada

Santander, 4 jul (EFE).- La alcaldesa de Santander, Gema Igual, se reunirá con el portavoz de Ciudadanos en Cantabria, Félix Álvarez, para hablar de la situación de los concejales de este partido en el Ayuntamiento de Santander, cuya estabilidad está garantizada, ha subrayado, con la mayoría que tiene el PP.

Igual ha respondido así a los periodistas, que le han preguntado si Álvarez le ha solicitado una reunión para, como anunció ayer, pedirle que se respete el pacto antitransfuguismo y no se apoye a los dos concejales que han abandonado el partido sin dejar su acta.

La alcaldesa ha explicado que, al menos hasta anoche, no ha llegado ningún documento oficial con esa petición al Ayuntamiento, pero que ha estado en contacto con Álvarez, con el que ha acordado reunirse para hablar cuando el portavoz de Ciudadanos y diputado nacional viaje a Santander.

"No le he pedido orden del día de la reunión porque me parece absurdo pero hablaré con él", ha dicho Igual, durante la inauguración de las obras del Mercado de la Esperanza.

La alcaldesa ha subrayado que los santanderinos "pueden estar tranquilos" porque el grupo popular cuenta con trece concejales en el Ayuntamiento, solo uno menos de los necesarios para la mayoría absoluta, y eso le proporciona "una solvencia de gobierno y una estabilidad".

Ha recordado que Santander fue además en las últimas elecciones municipales la capital de provincia en la que más diferencia hubo entre la fuerza más votada, que fue el PP, y la segunda con más apoyos, el PSOE.

"Hay que tener la fuerza que nos dieron las urnas, hay que escuchar a todo el mundo, por supuesto, pero no hay que adelantarse a los acontecimientos", ha resumido.