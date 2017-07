Igual confía en que negociación evite huelga de basura en la Semana Grande

Santander, 6 jul (EFE).- La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha asegurado que "confía" en que la negociación entre Ascán-Geaser, la empresa adjudicataria del servicio de basuras y limpieza de la ciudad y sus trabajadores evite la huelga de basuras convocada para la Semana Grande.

Para la alcaldesa la huelga ha sido ya convocada, aunque aún haya margen de negociación, "porque los plazos legales dicen que así hay que hacerlo" para dejar abierta la posibilidad de huelga en Semana Grande.

Igual ha recordado en declaraciones a los medios que la negociación "no está parada" sino "viva", y ha afirmado que empleados y empresa están "abocados a negociar" y que "lo lógico, lo sensato, lo normal y lo responsable con todos los ciudadanos" sería que se llegase a un acuerdo.

"Es lo que tienen que hacer", ha añadido, y ha explicado que esta tarde Ascán-Geaser y los sindicatos mantendrán una reunión ante la que el Ayuntamiento se mantiene "espectante a lo que pase y a lo que avancen".

En este sentido ha apuntado que "lo que se les ha pedido a ambas partes" es "que no solamente se sienten a oír la postura del otro, sino que negocien".

La alcaldesa ha insistido en que al Consistorio no le corresponde participar en la negociación y en que solo se les ha pedido que la "propicien", no que intervengan. "Yo no puedo sentarme a defender los derechos de los trabajadores o sentarme a defender los derechos de la empresa", ha justificado.

Ha defendido también que "igualmente que se merecen los trabajadores tener sus derechos bien preservados y la empresa ejercer de empresa", los santanderinos "merecen" que el servicio se preste y tener "una ciudad limpia", más en verano, cuando "va a estar a tope de gente" y los hoteles "están en un lleno técnico".