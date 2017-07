Roland Baker Quartet actúa mañana en el 4 Caños Jazz Festival de Torrelavega

Torrelavega, 6 jul (EFE).- El trompetista y cantante norteamericano Ronald Baker, en formación de cuarteto, participa mañana, viernes, a partir de las 21.00 horas, en la segunda jornada de conciertos del 4 Caños Jazz Festival de Torrelavega, un certamen promovido por el Ayuntamiento que se desarrolla durante todo el mes.

La actuación tendrá lugar en el Teatro Municipal Concha Espina y en esta ocasión Ronald Baker estará acompañado en el escenario por Jordi Berni, en el piano; Joan Motera, en el contrabajo; y Javi Hinojosa, en la batería, que conforman una sección rítmico-armónica considerada de lujo, informa el Festival en un comunicado.

El precio de la entrada para asistir al concierto ha quedado fijado en 7 euros, que se podrán adquirir a través de los medios habituales, las páginas web del Teatro (www.tmce.es) y de la empresa distribuidora (www.giglon.com), así como por teléfono en el número 902733797.

Según el festival, los aficionados al jazz podrán disfrutar del arrollador arte escénico y la simpatía de un artista que en cada actuación consigue sin esfuerzo que el público se entregue e integre como parte activa del espectáculo.

Consciente de las expectativas de la audiencia, Ronald Baker ofrece un repertorio muy adecuado para que el respetable responda e interactúe desde la primera nota.

El artista ofrecerá al público sus ya conocidas interpretaciones de swing, bebop y hardbop, con sabor y aroma decididamente arraigados en los orígenes del género, pero sin incurrir en los excesos de sobreagudos a los que son propensos algunos trompetistas, primando en todo momento el sentido melódico.

Así, presentará al público de Torrelavega temas como "Have you met miss Jones", "Ceora", "Misty", "Don't get around much anymore", "Pennies from heaven", "Take the A train" y "Saint Thomas", para acabar con un 'blues de bis' como ya es tradicional en este artista.