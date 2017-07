Montoro dice que la flexibilización del déficit es por negociación política

Madrid, 7 jul (EFE).- El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha reconocido hoy que la variación de los objetivos de déficit y de deuda públicas para las comunidades autónomas para 2018 "obedece a una negociación política" para sacar adelante los Presupuestos del año próximo.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros ha precisado que si esa décima, al pasar del 0,3 % previsto inicialmente al 0,4 de ahora, se puede ceder también es por la mejora de la afiliación en la Seguridad Social, la última del 3,8 %.

Montoro ha precisado que la negociación política no es algo extraordinario y ha recordado que el anterior techo de gasto también fue objeto de negociación y que el pasado mes de diciembre se elevó, "lo que facilitó" que se aprobaran los Presupuestos de 2017.

"Cambiamos el escenario por la negociación política", ha admitido Montoro, que ha precisado que lo que hace el Gobierno es negociar y tratar de buscar los votos suficientes para aprobar los siguientes trámites: el primero de ellos el techo de gasto, que se debate en el Congreso el martes y en el Senado, el miércoles.

A su juicio, si para ello tienen que cambiar de semana en semana, lo seguirán haciendo porque lo importante es tener unos nuevos Presupuestos en 2018.

Tras afirmar que en deuda pública también se eleva en una décima para 2017 y en dos en 2019 para las autonomías, Montoro ha agregado que la regla de gasto sigue siendo la misma, así como el gasto financiero del Estado.

Sí está autorizado a partir de ahora que las comunidades que registren superávit en sus cuentas puedan dedicar esa cantidad a inversiones sostenibles.

"Hay que celebrar que haya autonomías con superávit -ha subrayado- porque es una expresión de su saneamiento, de lo que el ministro se congratula, y así vamos bien para alcanzar el equilibrio presupuestario".

En cuanto a que Extremadura se haya abstenido en la votación del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), ha apreciado que es "muy legitima, de agradecer y muy democrática" y que no tiene por que votarse siempre sí o no.

Montoro ha descartado estudiar la posibilidad de aplicar un déficit asimétrico, tal y como reclaman varias comunidades, y ha argumentado que no cree que haya "ambiente político", hoy por hoy, como para llegar a esa fórmula.

"No creo que tengamos ambiente político para ser capaces -ha reconocido- y no me atrevo. Imaginen que el Gobierno propone que esta comunidad tenga un objetivo diferente".

Tras recordar que en 2013 y con mayoría absoluta del PP el Gobierno sí permitió un déficit asimétrico para las autonomías, ha indicado que ahora "operativamente es muy difícil".

En su opinión, "ahora vamos bien, la media va bien" y algunas comunidades "van entrando en superávit".