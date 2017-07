Lunes, 10 de julio

Santander, (EFE).- El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha anunciado hoy que el Consejo de Ministros aprobará en septiembre un decreto de creación de nuevos órganos judiciales en Cantabria y en toda España, cuyo número aún no está cerrado, aunque espera que se concrete este mes de julio tras analizar las necesidades de las comunidades. Catalá ha asegurado que en Cataluña no habrá referéndum y que el Gobierno garantizará los derechos de "todos" los catalanes, porque, a su juicio, en esta comunidad autónoma la política está en manos de "unos pocos radicales" que "no" garantizan eso. Y ha destacado el "ejemplo" de Miguel Ángel Blanco en defensa de la democracia y ha criticado la "mezquindad" de buscar "matices" para negar un homenaje al concejal del PP de Ermua secuestrado y asesinado hace 20 años por ETA.

POLÍTICA PARTIDOS

Revilla desea estabilidad y recuerda que dejar acta es una decisión personal

Santander, (EFE).- El presidente de Cantabria y líder del PRC, Miguel Ángel Revilla, ha deseado hoy "estabilidad" política en la región tras los problemas de partidos del arco parlamentario y, en relación a uno de ellos, Ciudadanos, asegura que la decisión de dejar un acta de diputado es personal de cada diputado.

PARTIDOS CIUDADANOS

David González y Cora Bielva pasan a ser concejales no adscritos de Santander

Santander, (EFE).- Los hasta ahora ediles de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Santander, David González y Cora Bielva, han pasado ya a ser concejales no adscritos tras recibir la Secretaría General del Consistorio la carta en la que ambos informan que han dejado su partido y solicitan pasar a la condición de no adscritos.

PARLAMENTO COMERCIO

PP critica que Gobierno se oponga a creación del Consejo Regional de Comercio

Santander, (EFE).- El diputado regional y portavoz de Comercio del PP en el Parlamento, Santiago Recio, ha lamentado hoy el "nulo apoyo" del Gobierno de Cantabria (PRC-PSOE) al sector comercial, después de que regionalistas y socialistas hayan votado en contra de la creación del Consejo Regional de Comercio.

FISCALIDAD ECONOMÍA

Fernández Mora destaca "datos históricos" de lucha contra fraude hasta junio

Santander, (EFE).- El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández Mora, ha anunciado este lunes que en el primer semestre de 2017 se han conseguido unos "datos históricos" de recaudación en la lucha contra el fraude, que hace prever que se superen los ingresos de 14.883 millones de euros conseguido en 2016.

BANCA INVERSIÓN

Liberbank anuncia un acuerdo con JP Morgan sobre fondos de inversión

Madrid, (EFE).- El Grupo Liberbank ha anunciado un acuerdo con JP Morgan Asset Management (unidad de gestión de activos del banco estadounidense) para "potenciar" la oferta de fondos de inversión de la entidad española y la gestión del ahorro a largo plazo.

MUSEO ALTAMIRA

Directora del Museo Altamira ve usos "desmedidos y masificados" de monumentos

Santander, (EFE).- La directora del Museo Nacional y Centro de Interpretación Altamira, Pilar Fatas, cree que existen usos "desmedidos" y "masificados" en la gestión de visitas a monumentos como la Fontana de Trevi, la Gran Muralla China y la Mona Lisa o a otros en España como el Parque Güell o la Alhambra.

FERROCARRIL SUCESOS

Muere arrollado por un tren en la estación de Orejo (Marina de Cudeyo)

Rubayo, (EFE).- Un joven de 30 años ha muerto esta noche arrollado por un tren, en la estación de Renfe-Feve de la localidad de Orejo, en Marina de Cudeyo, según han confirmado a Efe fuentes de la Guardia Civil.

SANTANDER PLAYAS

Las barandillas del Camello al Sardinero serán renovadas con las del minizoo

Santander, (EFE).- El Ayuntamiento de Santander renovará cerca de 500 metros lineales de barandillas en los paseos que discurren junto a la playa del Camello y la Primera del Sardinero y sustituirá también unos 160 metros del vallado en el minizoo de la península de La Magdalena.

TORRELAVEGA ANTIGÜEDADES

Feria de Desembalaje ha generado en Torrelavega más de 4,7 millones de euros

Torrelavega, (EFE).- La feria Desembalaje Cantabria regresará el próximo agosto a las instalaciones de La Lechera (Torrelavega) tras haber generado en sus ediciones anteriores un impacto económico directo de 4,7 millones de euros en los sectores de restauración, hoteles, comercio y servicios a empresas.

FÚTBOL RACING

El Racing vende 521 abonos en seis días mediante el nuevo sistema "online"

Santander, (EFE).- El Racing de Santander ha vendido 521 abonos durante los seis primeros días a través de la web oficial del club "www.realracingclub.es", y mediante su nuevo programa que permite el envío de los mismos a cualquier zona de Europa con un coste adicional de 5 euros.

TORRELAVEGA DEPORTE

Prueba La Ira de Erudino permitirá participar a menores a partir de 10 años

Torrelavega, (EFE).- La prueba de "Adventure trail" La Ira de Erudino, cuya tercera edición se celebrará el 22 de julio, incorporara este año como principal novedad la posibilidad de que participen menores a partir de 10 años siempre acompañados de una persona mayor.