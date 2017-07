Laredo, 11 jul (EFE).- El escritor y experto en Historia Contemporánea Ian Gibson cree que España no ha sabido cerrar las heridas de la Guerra Civil porque "la derecha es incapaz de afrontar el horror del Franquismo y la represión, que fue brutal", al tiempo que aboga por buscar a los muertos para "avanzar hacia el futuro".

"No se trata de reabrir heridas, como dice el PP, sino que es cuestión de atender a las familias de las víctimas", afirma el hispanista, quien no ve "normal" que una nación democrática en Europa siga en esta situación tras un conflicto civil, "esto no lo hace ningún país con autorrespeto", puntualiza.

Así se ha expresado Gibson en el preámbulo del Curso de Verano de la Universidad de Cantabria que impartirá en Laredo bajo el título "Aventuras ibéricas. Recorridos, reflexiones e irreverencias", en el que disertará sobre el espíritu, la cultura y la realidad española.

El investigador, según recoge la UC hoy en un comunicado, hablará de su visión de España después de un viaje por la península y tras cumplirse sesenta años de su llegada.

"El cambio más profundo viene dado por el hecho de que España ya está en Europa. Ha desaparecido el complejo ese de estar a la cola, de provenir de una dictadura de muchas décadas", ha afirmado el hispanista, quien califica de "positivo" que ni los partidos de izquierda ni de derechas hablen de un posible 'Brexit'.

El historiador ha opinado, asimismo, que la "grandeza" de España es aglutinar una mezcla de "sangre, idiomas y civilizaciones", pero lamenta que estos activos "no se han reconocido".

Por otro lado, cree que "nadie es capaz de conocer en profundidad" lo que es España, porque habría que tener "unos conocimientos muy vastos, como saber euskera, latín, griego, incluso árabe medieval".

Su último libro -que comparte título con el encuentro de Laredo- surge, según explica, de su amor por este país, del que obtuvo la nacionalidad en 1984.

"Yo siempre digo que la Península Ibérica, que es lo que yo me fijo, es un minicontinente y que no hace falta salir porque hay mucho que ver", ha explicado.

"A la vuelta de la esquina hay una calzada romana o los restos de un pueblo celta y todo eso es fantástico. Este libro pretende ser una incitación al pequeño viaje, al microviaje", ha concluido.