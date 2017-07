Operadoras declinan participar en tradicional encuentro de Telecomunicaciones

Madrid, 12 jul (EFE).- Las grandes operadoras, como Telefónica, Vodafone y Orange, han declinado participar en el tradicional encuentro de Telecomunicaciones que organiza la patronal tecnológica Ametic en Santander y que este año inaugurará el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal.

"Hemos invitado a las operadoras. Lo he hecho de forma personal. Por los motivos que sean, han declinado la invitación a participar. La siguen teniendo. Bastaría con que quisiesen estar para que estuvieran", ha dicho hoy el presidente de Ametic, Pedro Mier, en la presentación del Encuentro, que se celebrará del 4 al 6 de septiembre en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

La cita tampoco contará con la participación de grandes fabricantes de infraestructuras para los operadores, como Ericsson, Nokia o Huawei, han añadido los responsables de la patronal tecnológica, que han confirmado que el fabricante chino ha anunciado que causará baja en la asociación a finales de año.

Sí participará, incluso como patrocinador, la consultora Accenture, que había llegado a irse de la asociación junto a las aproximadamente 70 compañías, principalmente operadoras de telecomunicaciones y sus suministradores, que dejaron la patronal a finales de 2016 en desacuerdo con su gestión y alguna de las cuales han impulsado una nueva patronal, DigitalES.

"Accenture llegó a estar de baja (...). Estaba seguro de que alguna volvería y sigo pensándolo", ha añadido Mier, que ha confirmado que ya han mantenido contactos con la otra asociación.

"Es el papel que nos toca. Somos la patronal del sector. No podemos no tener buena relación con cualquier otro actor", ha agregado, al tiempo que ha asegurado que, por parte de Ametic, no habría ningún problema en que una empresa perteneciese a las dos asociaciones.

El evento, que ya va por su 31 edición, ha pasado a denominarse Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones, en vez de Encuentro de las Telecomunicaciones y la Economía Digital.

"La tecnología está inundando todos los sectores de manera transversal. Las telecomunicaciones son una parte importante pero no la única", ha argumentado Mier, que ha precisado que, aunque no estén las operadoras, los temas de telecomunicaciones se tratarán en el Encuentro, porque "la conectividad es vital para el desarrollo de nuevos sistemas".

El Encuentro, coorganizado por el Banco Santander y que abordará el impacto de la digitalización en diversos segmentos productivos verticales, contará también con la presencia de la directora general de Digital Europe, Cecilia Bonefeld-Dahl; el director general de Red.es, José Manuel Leceta, y el presidente de SEAT, Luca De Meo.

También asistirán el director del Programa Galileo, Javier Benedicto; la secretaria general de Industria y de la Pyme, Begoña Cristeto, y el vicepresidente corporativo de Samsung España, Celestino García.

El encuentro será clausurado por el secretario de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital, José María Lasalle.

La cita llevará por lema "La realidad digital de España", porque Ametic quiere poner de manifiesto en esta 31 edición las experiencias reales que se están llevando a cabo en España.

Mier ha asegurado que el presupuesto para organizar el encuentro está "en línea con el del año pasado" y se prolongará durante tres jornadas en vez de cuatro como otros años, lo que era una "aspiración" de muchos de los asistentes, por lo que se ha hecho "un esfuerzo de comprimir el programa".

El encuentro se centrará el primer día en temas ámbitos general; el segundo, en innovación e industria, y el tercero, en agenda digital.

No está previsto que participen como ponentes representantes de la llamada economía colaborativa, aunque Mier se ha mostrado convencido de que esos temas serán tratados durante las jornadas.