Pleno aprueba reparto para no adscritos que Mantecón tacha de "prevaricación"

Santander, 12 jul (EFE).- El pleno del Ayuntamiento de Santander ha aprobado hoy la propuesta de que los tres concejales no adscritos acuerden el reparto de su representación en las comisiones municipales o si no se fijará por sorteo, lo que uno de ellos, Antonio Mantecón, considera una "prevaricación".

En una sesión extraordinaria y urgente para abordar la situación de los dos nuevos concejales no adscritos, David González y Cora Bielva, tras su salida de Ciudadanos y la disolución de este grupo, se ha dado su visto bueno a esa propuesta con los votos del PP y de estos dos ediles, y el rechazo del resto de la oposición, excepto de la concejal de Ganemos Santander Sí Puede, Tatiana Yáñez.

En el pleno se ha aprobado, además, mantener en quince el número de integrantes de las comisiones informativas, repartidos entre siete del grupo popular, dos del grupo socialista, dos del regionalista, uno de Ganemos Santander Sí Puede, uno del grupo mixto (IU) y dos concejales no adscritos.

Estos dos últimos puestos de representación se tienen que repartir entre el concejal no adscrito que ya había, Antonio Mantecón, tras ser expulsado de Ganemos Santander Sí Puede y por tanto de ese grupo municipal, y los dos nuevos, que han pasado a tener esta condición después de solicitarlo al notificar a la Secretaría General del Ayuntamiento su salida de Ciudadanos.

Durante el debate, Mantecón ha tachado la propuesta, que ha atribuido a un pacto entre el equipo de gobierno del PP y los otros dos concejales no adscritos, de "desastrosa" y ha asegurado que "no tiene soporte jurídico" y que "vulnera toda la doctrina constitucional al respecto, por lo que no descarta emprender acciones legales.

Tras el pleno, González, que no ha hablado en la sesión, ha defendido, a preguntas de los periodistas, su apoyo a la propuesta porque ha asegurado que está respaldada por el informe del secretario general del Ayuntamiento y ha descartado que él y su compañera, Cora Bielva, puedan alcanzar un acuerdo con Mantecón para el reparto de su representación en las comisiones.

Antes, Mantecón, que también ha apelado a los "antecedentes" para descarta un acuerdo, ha afirmado que el informe del secretario general se ha adaptado a la "voluntad política" del equipo de gobierno, al que ha acusado de "incumplir la ley" con esta propuesta.

Y ha opinado que ese documento "pone en entredicho" su independencia como funcionario público, al tiempo que ha advertido de que se "pasa por el arco de triunfo" sentencias del Tribunal Constitucional que determinan, según ha aseverado, que los concejales no adscritos "tienen derecho a participar en todas las comisiones informativas".

El portavoz del equipo de gobierno, César Díaz, le ha reprochado sus críticas a un funcionario "independiente" y le ha instado a retirar sus "acusaciones", que ha subrayado que "no están a la altura" del pleno, lo que Mantecón no ha hecho. "Ustedes son los que no están a la altura de este pleno", le ha respondido el concejal no adscrito.

"Los informes de la Secretaria General son independientes, nos gusten o no", ha proseguido Díaz, quien ha remarcado que la propuesta aprobada hoy refleja de forma "literal" el documento elaborado por ese órgano para este caso, excepto en el apartado del sorteo.

Sobre esta opción ha explicado que "no hay ninguna reglamentación" para resolver la falta de acuerdo entre los concejales no adscritos sobre el reparto de su representación en las comisiones y ha recalcado que "garantiza que no haya un desequilibrio" en esa presencia.

Con este sorteo, ha detallado que los tres concejales se repartirán las 16 representaciones en las 8 comisiones informativas del Ayuntamiento, con lo que uno tendrá presencia en 6, y los otros dos en 5.

"Hay que establecer una fórmula para que esas comisiones se puedan celebrar", ha defendido Díaz, quien ha rechazado la posibilidad de aumentar la presencia de los concejales no adscritos, porque provocaría una "sobrerrepresentación", con lo que ha argumentado que se tendría que incrementar el número de concejales de otros grupos y convertirían esas reuniones en "miniplenos".

Excepto Tatiana Yáñez, que no ha hablado, el resto de los grupos de la oposición han rechazado la propuesta, que para el portavoz socialista, Pedro Casares, responde a una "decisión política", que "no garantiza" la representación de estos concejales, cuando considera que se podrían haber barajado otras opciones.

"La democracia no puede ser una rifa", ha manifestado el portavoz regionalista, José María Fuentes-Pila, quien también ha opinado que "existen alternativas" y ha advertido de que esta solución "no resuelve satisfactoriamente" la situación que se ha creado en el consistorio.

El concejal de IU, Miguel Saro, ha incidido en esta opinión asegurando que con esta propuesta se "estaría limitando" la representación de los concejales no adscritos y ha apoyado su rechazo en la necesidad de "asegurar la representación de todos" los ediles.

"Lo que le da miedo es llegar a acuerdos" le ha reprochado la alcaldesa, Gema Igual, a Mantecón, antes de remarcar que lo que no va a permitir el equipo de gobierno es que el Ayuntamiento se convierta en "ingobernable" y recalcar que la propuesta prevé primero un acuerdo entre los tres ediles, para lo que tendrán de plazo esta semana.

Después de la votación y a la salida del salón de plenos, David González ha enmarcado lo ocurrido "dentro de lo esperado", aunque ha criticado la actitud del PSOE, al recordar que este partido ha hecho una "defensa a ultranza" del paso de dos concejales de Ciudadanos a ser no adscritos en el Ayuntamiento de Piélagos.

"No se si el señor Casares sentirá también vergüenza por sus compañeros de Piélagos, que, en todo momento, incluso negaron la calificación como tránsfugas de los dos exconcajales de Ciudadanos", ha añadido González, quien cree que "dependiendo de las circunstancias" el discurso del PSOE "es uno u otro".

A preguntas de los periodistas, Antonio Mantecón ha dicho que va a valorar la posibilidad de impugnar este acuerdo o de presentar una demanda para lo que ha reiterado que "existen argumento jurídicos suficientes", y ha avanzado que en los próximos días decidirá si da ese paso.