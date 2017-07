Presupuestos de 2018 aumentarán anticipos a CCAA en unos 4.700 millones más

(Actualiza la FA3088 con más información)

Madrid, 12 jul (EFE).- El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha señalado que los Presupuestos Generales del Estado de 2018 contemplarán un aumento de los anticipos a cuenta que reciben las Comunidades Autónomas de alrededor de 4.700 millones respecto a los recibidos en 2017.

Durante la presentación en el pleno del Senado del Acuerdo de los objetivos de déficit público y deuda de 2018-2020 y el límite de gasto no financiero para 2018, que sube el 1,3 % respecto al de 2017, Montoro ha dicho que las próximas cuentas traerán un incremento "por encima de los 4.500 o 4.700 millones de euros" de los anticipos a cuenta de las CCAA, por lo que les traerán "más recursos".

Ha asegurado que el techo de gasto del próximo año que sube hasta 119.834 millones de euros contemplará más recursos para las autonomías para gastar en Sanidad, Educación y protección social, al tiempo que un nuevo margen de déficit, que aumenta una décima en 2018 y 2019.

El ministro ha señalado que en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se celebrará a finales de este mes comunicará a los consejeros autonómicos este nuevo incremento de los anticipos a cuenta que recibirán en 2018 para que también puedan ir elaborando sus respectivos presupuestos.

Montoro ha puntualizado que el incremento del techo de gasto de 2018, que representa más de 1.400 millones de euros, también irá destinado a los funcionarios que se jubilan y a incrementar las retribuciones de los empleados públicos.

Ha destacado que el nuevo escenario macroeconómico, con un crecimiento del PIB del entorno del 3 %, permitirá llegar a los 20,5 millones de puestos de trabajo en 2020 y que la balanza por cuenta corriente tenga superávit durante ocho años consecutivos.

En este sentido, ha incidido en la "cifra de internacionalización" que conlleva el techo de gasto y que suponen 660.000 millones de euros de inversión española en el mundo en 2017.

"España es internacional como nunca antes lo ha sido en su historia", ha destacado.

Montoro ha valorado el apoyo de siete formaciones políticas distintas al techo de gasto en el Congreso, con "diferentes sensibilidades y forma de entender la política territorial de España, pero que anteponen la necesidad de estabilidad política".

En sentido contrario, ha criticado que haya otros grupos políticos que den la espalda a la recuperación económica.

"Hay otros grupos políticos que no hay forma, y no será porque no les llama el Gobierno. El Gobierno llama a todos pero no recibe respuestas. Cada uno está en su propio asunto", ha ironizado.

El ministro ha reiterado que el Gobierno trae un proyecto económico que es una apuesta por el crecimiento y por "enterrar definitivamente a la crisis del paro".

"Esto es alcanzable en esta legislatura y se hace viable a través de acuerdos políticos", ha insistido tras reconocer que la flexibilización de las metas de déficit para las autonomías fue una petición de algunas de estas formaciones para "hacer más viables" los pactos.