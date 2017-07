Martín dice que el EEI de Santillana del Mar cambiará la vida de las personas

Torrelavega, 13 jul (EFE).- El consejero de Innovación, Francisco Martín, ha asegurado hoy que la puesta en marcha del llamado Espacio Integrado Inteligente (EEI) en la villa románica "cambiará la vida de las personas" y será "un ejemplo en Europa" de las nuevas ciudades inteligentes donde los ciudadanos son el centro de todo.

Martín ha hecho esta valoración tras asistir hoy a la firma del convenio entre el Centro Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad (CENTAC) y el Ayuntamiento de Santillana del Mar para la creación del Espacio Integrado Inteligente (EII) en la localidad, informa el Gobierno regional en un comunicado.

El consejero ha hecho especial incidencia en que ayuntamiento y gobierno "tienen que ir de la mano, sobre todo en proyectos como éste que cambiarán la vida de las personas".

A su juicio, Santillana "añade una marca más como destino de calidad" con el Espacio Integrado Inteligente, un proyecto que se engloba en el Plan Director de Destinos Turísticos Inteligentes, diseñado para el Ayuntamiento de Santillana del Mar por la empresa Amio Ingenieros.

El EII que se creará en Santillana del Mar comenzará incluyendo media docena de aplicaciones prescritas y facilitadas por CENTAC, a las que se irán añadiendo más atendiendo a las necesidades de la localidad, sus habitantes y turistas.

Así se pondrá en marcha Lazzus, que es un sistema de guiado en exteriores para personas con discapacidad visual, mediante la generación de un campo de visión artificial a través de información sonora para que el usuario sepa cuál es su posición con respecto a cualquier punto detectado.

También se iniciará Accesibility Plus, un servicio de localización de transportes adaptados y puntos de interés libres de barreras dirigido a personas con movilidad reducida, y BEEPCON que es una aplicación de guiado en interiores y espacios reducidos para personas con discapacidad visual.

Además, se pondrá en marcha Medicamento Accesible Plus, un servicio para que las personas con discapacidad visual o movilidad reducida pueden consultar el prospecto de los medicamentos mediante el escaneo del código de barras o de su código nacional.

El proyecto también incorpora Chef's voice de Puntodis, una solución tecnológica que lee la carta de los restaurantes, destinada no solo a personas invidentes si no a cualquier turista que no entienda el idioma.

Finalmente, se pondrá en marcha Párking Inteligente, una aplicación para que las personas con movilidad reducida pueden no solo conocer la ubicación de las plazas de aparcamiento reservadas para ellas, sino también saber si están libres u ocupadas en todo momento, facilitando sus desplazamientos.

El alcalde de la villa ha expresado la satisfacción que le produce llevar a cabo una iniciativa como esta, que no solo aportará beneficios a los visitantes, "sino qué mejorará el día a día de las personas mayores y con discapacidad de Santillana del Mar", ha dicho.

Por su parte, el director general de Centro Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad, Juan Carlos Ramiro, ha asegurado que las tecnologías "no derriban barreras físicas, pero completan y mejoran los espacios para hacerlos más accesibles".