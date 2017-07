El PRC acusa a la alcaldesa de "querer contratar a la carta"

San Pedro del Romeral, 14 jul (EFE).- El grupo municipal del PRC en el Ayuntamiento de San Pedro del Romeral ha acusado hoy a la alcaldesa, Azucena Escudero (PP), de "querer contratar a la carta" y ha defendido un proceso selectivo "transparente" y "eficaz" que, en su opinión, debe realizar el Servicio Cántabro de Empleo (Emcan).

También ha pedido la retirada de las bases para la selección de personal que se realizará para llevar a cabo las contrataciones en este municipio a través de la subvención concedida por el Emcan, dentro de la orden de ayudas a las corporaciones locales, una propuesta que ha sido rechazada por el pleno con los votos del PP.

La Corporación ha celebrado este viernes pleno, en el que se han debatido las bases para llevar a cabo el proceso de selección de los trabajadores que serán, finalmente, contratados y, según los regionalistas, se trata de unas condiciones que el equipo de gobierno del PP "quiere imponer".

Es por lo que han registrado un escrito para que este punto fuera retirado del orden del día con el objeto, han asegurado, de elaborar unas nuevas bases que garanticen un proceso selectivo "transparente" y "eficaz".

Para el portavoz del PRC, Pedro Gómez, esta propuesta pretende evitar el "bochorno" y "desigualdad" que se produjo el pasado año, a su juicio, cuando entre los beneficiados se encontraban "el marido, el hermano y el cuñado" de la alcaldesa, lo que llevó a "algunos" vecinos a calificar el proceso selectivo de "escándalo".

Bajo su criterio, las bases diseñadas por el PP "no garantizan" los derechos de igualdad de oportunidades, "no contemplan" un sistema de valoración objetivo, "no definen" el órgano colegiado que decidirá las contrataciones y "no aseguran" que a los posibles preseleccionados se les garantice la comunicación.

Y es que el PRC denuncia que el sistema previsto "sólo" prevé la vía telefónica y no acude a otras vías utilizadas por el Ayuntamiento de San Pedro del Romeral, como los bandos, el tablón de anuncios o el uso de la sede electrónica.

Los regionalistas, que se han negado a participar en lo que califican de "circo", han lamentado también el retraso en el inicio del proceso de selección, ya que, han dicho, las contrataciones se retrasarán hasta mediados de agosto y se alargarán un mes más en el invierno.

"El resto de ayuntamientos de la comunidad autónoma están ya contratando a los trabajadores porque ahora es cuando más se les necesita", ha apuntado Pedro Gómez.

Y ha añadido que "no se puede permitir" que la "cacicada" del año pasado se repita, cuando vieron cómo vecinos del municipio, que atraviesan "serias dificultades", se quedaron "fuera" mientras "entraban el marido, el hermano y el cuñado" de la alcaldesa.