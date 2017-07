Igual subraya que PP solo negociará con grupos políticos en el Ayuntamiento

Santander, 17 jul (EFE).- La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha dicho hoy que el PP en el Ayuntamiento solo dialogará y negociará con los grupos políticos, lo que excluye a los tres concejales no adscritos: los dos ex ediles de Ciudadanos David González y Cora Vielva, y Antonio Mantecón.

Igual lo ha afirmado así en el pleno extraordinario del Ayuntamiento que ha determinado el número de integrantes de las comisiones del pleno y ha establecido el voto ponderado.

El pleno del Ayuntamiento de Santander ha aprobado así introducir el voto ponderado en el funcionamiento de las comisiones de pleno ordinarias y de las comisiones especiales de Cuentas y de Reclamaciones y Sugerencias.

La propuesta prevé que, sin aumentar el número de miembros de las comisiones, se garantice la representación de los grupos políticos y concejales no adscritos, y se respete la proporcionalidad del pleno y un informe emitido por la Secretaría General.

Esta propuesta ha salido adelante con el voto favorable de todos los concejales, a excepción de la representante de Ganemos, Tatiana Yáñez, que ha votado en contra.

Hace cinco días el pleno aprobó otra propuesta que hoy ha quedado sin efecto, que consistía en que los tres concejales no adscritos decidieran el reparto de su representación en las comisiones municipales y, en caso de no haber acuerdo, que se estableciera por sorteo.

Mantecón advirtió de que esa propuesta era una "prevaricación" y aseguró que no tenía soporte jurídico y que vulneraba toda la doctrina constitucional. Este edil dijo entonces que no descartaba emprender acciones legales.

La pasada semana, el equipo de gobierno dio a conocer la nueva propuesta, para comisiones con el mismo número de miembros (15), y con voto ponderado.

Así, cada voto de un concejal no adscrito tendrá un valor de 1, lo mismo que el del grupo mixto (compuesto por un concejal de Izquierda Unida, Miguel Saro) y el de Ganemos Santander Sí Puede (compuesto por un concejal, Tatiana Yáñez).

Las comisiones estarán compuestas por 15 miembros con la siguiente participación: 6 concejales del grupo popular (anteriormente eran 7), 2 concejales del grupo socialista, 2 concejales del grupo regionalista, 1 concejal del grupo Ganemos Santander Sí Puede, 1 concejal del grupo Mixto y 3 concejales no adscritos (en lugar de 2).

Mantecón y otros concejales de la oposición, como Miguel Saro (IU) y los del PSOE, han considerado que la decisión de impulsar un nuevo pleno extraordinario para la aprobación del voto ponderado en el funcionamiento de las comisiones supone una marcha atrás y una rectificación.

"Ustedes han valorado la situación o alguien les ha hecho ver el error que estaban cometiendo. No eran conscientes del jardín en el que se estaban metiendo ni de la situación a la que abocaban a este ayuntamiento", ha destacado Mantecón.

Sin embargo, el portavoz del equipo de gobierno del PP, César Díaz, ha explicado que se trasladó al resto de grupos políticos y concejales no adscritos esta propuesta tras "explorar las posibilidades" que ofrece el voto ponderado, pese a la falta de normativa municipal y autonómica al respecto.

Y ha añadido que al final se ha llevado al pleno esta propuesta que se ha aprobado en un intento "de que las consecuencias económicas fueran también las menores posibles".

"No tenemos ningún inconveniente y rectificamos porque queremos la máxima normalidad y el máximo de representación y diálogo en los órganos municipales", ha subrayado César Díaz.

El portavoz del PP y Antonio Mantecón se han cruzado acusaciones durante el pleno, mientras la alcaldesa trataba de poner orden y pedía al concejal no adscrito que respetara los turnos de palabra.

Díaz ha reprochado a Mantecón que haya trasladado "auténticas barbaridades" sobre un informe del secretario municipal y le ha dicho que no tiene respeto y que en el Ayuntamiento de Santander "solo se representa a sí mismo".

"Porque tú lo digas", ha replicado Mantecón, que ha acusado a Díaz de mentir y "engañar" y de no saberse el reglamento ni la normativa.

Mantecón ha opinado además que el discurso del PP es "incoherente" e "irracional" y ha denunciado el "pasteleo" que ha tenido el equipo de gobierno con los ex ediles de Ciudadanos, gracias a cuyo apoyo han sacado adelante gran número de propuestas.

"Desde el principio ni a mí ni a la fuerza política que tengo detrás nos han reconocido la representatividad", se ha quejado Mantecón.

Tanto este concejal como el portavoz del PSOE, Pedro Casares, han preguntando en varias ocasiones al PP y a la alcaldesa, Gema Igual, cómo van a gestionar el día a día del Ayuntamiento y si se iban a apoyar en los ediles no adscritos de Ciudadanos para sacar adelante acuerdos en el futuro.

Tanto Igual como César Díaz han contestado y han recalcado que el PP solo negociará con los grupos municipales y no con ediles no adscritos. "Usted eso no lo puede decir", ha dicho Díaz al portavoz del PSOE, a quien ha acusado de "echarse en los brazos de Mantecón" para sacar adelante sus propuestas.

"El equipo de gobierno va a gobernar con trece concejales que para eso los tiene, no cuatro, ni cinco", ha agregado la alcaldesa, haciendo énfasis en la diferencia.

Igual ha remarcado que, además, los ediles del PP están "unidos" y seguirán desarrollando su programa electoral.

A David González y Cora Vielva los han calificado de "tránsfugas" en varias ocasiones en el pleno. "No representan a los ciudadanos, están aquí por otros intereses que no sabemos. Y mantienen su acta de concejal manchando este ayuntamiento y poniendo la política a la altura de la indecencia", les ha dicho Pedro Casares.

Mantecón, por su parte, ha considerado que si el PP aplicara con ellos el mismo rasero que con él serían considerados no tránsfugas, sino "supertránsfugas".

Los ediles de Ciudadanos han respondido pidiendo a Casares que les pida disculpas o se reafirme y solicite la dimisión de la alcaldesa de Piélagos, Verónica Samperio, del PSOE, porque está aprobando medidas con el apoyo "de tres concejales no adscritos".

Además, han recordado a Casares que él sí que ha aceptado el apoyo de un edil no adscrito, Mantecón, para sus propuestas.

Tatiana Yánez, la única que ha votado en contra de esta organización de las comisiones y del voto ponderado, no ha intervenido en el pleno, pero después, en declaraciones a los periodistas, ha explicado que ha rechazado la propuesta "por coherencia".

A su juicio, esta decisión solo supone "parchear" un pleno "que es cada vez más vergonzoso" y que se utiliza "para dar patadas al pacto antitransfugismo".

"El transfugismo es la antesala de la corrupción", ha avisado esta edil, que ha señalado que su grupo (Ganemos) está abierto al diálogo en el nuevo escenario que se abre en el Ayuntamiento de Santander, aunque puntualiza que si el equipo de gobierno del PP sigue "con la misma política" no lo apoyará.